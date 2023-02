Operação conjunta da Força-Tarefa Susp/Mossoró prende líderes de facção criminosa paulista no RN

Fonte:

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

Mossoró/RN. Uma ação deflagrada nesta quarta-feira (15/2), pela Força-Tarefa Susp no município de Mossoró/RN, com a participação da Polícia Federal, Polícia Civil/DIVIPOE, Polícia Militar/BOPE, Polícia Penal Federal e Polícia Penal Estadual resultou na prisão de sete homens e uma mulher suspeitos de serem os líderes de uma conhecida organização criminosa paulista com atuação no Rio Grande do Norte.

A operação contou com cerca de 120 policiais que deram cumprimento a 10 mandados judiciais de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual.

Os detidos estão sendo encaminhados à Delegacia de Polícia de Federal de Mossoró/RN e, após cumprida as devidas formalidades, serão transferidos para o sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.

Coordenadores da ação policial acreditam que as prisões realizadas irão contribuir para a diminuição dos crimes violentos cometidos em Mossoró e reforçam que o trabalho integrado, coordenado e sistêmico efetivado pelas Forças Tarefas, é a metodologia mais eficaz de combate à criminalidade.

FT-SUSP/MOSSORÓ/RN

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-Susp/RN) é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação dessas ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, juntamente com as secretarias de segurança pública.