Operação conjunta apreende R$ 1,2 milhão em mercadorias que seriam comercializadas sem nota no RN

“Essa parceria com as polícias, sobretudo a PRF-RN, tem apresentado resultados bastante positivos. Durante as inspeções, os agentes encontraram diversas irregularidades, como veículos com documentação irregular, pessoas portando drogas e carros roubados. Em uma delas, os policiais conseguiram identificar uma pessoa foragida da justiça e deram voz de prisão em meio à operação”, revela o subcoordenador da Sumat, Marcos Medeiros.

O gestor explica que a estrutura do novo posto fiscal dimensionou para cima a eficiência das operações focadas na área fiscal e, notadamente, na parte de segurança. “O posto já foi estruturado para integrar os órgãos de ações fiscalizatórias e, juntos, atuarem adequadamente em benefício do Rio Grande do Norte”, resume Marcos Medeiros.