Operação combate fraudes bancárias no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD/Natal), com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros e da 55ª Delegacia de Polícia de São Miguel (55ª DP), deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a “Operação Oeste Estourado”. A ação teve como objetivo o cumprimento a dois mandados de prisão contra dois homens, de 30 e 27 anos, suspeitos de praticar fraudes eletrônicas em desfavor de uma instituição financeira. Os mandados foram executados nos municípios de Pau dos Ferros e São Miguel do Oeste.

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam cartões de crédito clonados para realizar compras simuladas em maquinetas de cartão que estavam em sua posse. Em seguida, os valores eram transferidos para contas vinculadas às maquinetas e, posteriormente, os investigados contestavam as transações junto à operadora do cartão, resultando em prejuízo para a instituição financeira vítima.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidas maquinetas e cartões utilizados no esquema criminoso, além de um veículo de luxo avaliado em R$ 1.000.000,00, que estava sendo conduzido por um dos investigados. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 170.155,39 das contas dos suspeitos, valor que representa parte do desfalque financeiro causado pelo grupo.

O nome da operação faz referência ao esquema fraudulento que permitia a aquisição de veículos de luxo e outros bens de alto valor sem que os pagamentos fossem efetivamente realizados, causando prejuízos financeiros às instituições bancárias e empresas lesadas.