Operação Carcará: Justiça decide em favor do MPRN e penaliza ex-prefeita de Santana do Matos

Comunicação MPRN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve sentença favorável em uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa relacionados a fatos investigados na operação Carcará, deflagrada em 2019. Foram sentenciados três pessoas e uma empresa acusadas de desviarem recursos públicos da Prefeitura de Santana do Matos através de retornos ilícitos de valores por empresas contratadas.

Foram penalizados Lardjane Macedo e Wilka Sibele que, em colaboração com empresários, estabeleceram um esquema criminoso na Prefeitura de Santana do Matos.

O esquema de fraude operava da seguinte maneira, na Prefeitura de Santana do Matos: após receber pagamento de seus contratos com o Município, o empresário Ilano Vitoriano transferiu, em datas notavelmente próximas, parte dos valores recebidos para as contas bancárias de Wilka Sibele.

Condenações

Lardjane Ciriaco de Araujo Macedo foi condenada a ressarcir o erário em R$ 2.500, teve seus direitos políticos suspensos por oito anos, foi multada em R$ 2.500 e proibida de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios por oito anos.

Wilka Sibele de Sousa Barbosa recebeu uma sentença semelhante, embora sua suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios sejam de cinco anos.

Ilano Vitoriano da Silva foi condenado à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, ao pagamento de uma multa civil de R$ 2.500 e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios por oito anos.

A empresa Ilano Vitoriano da Silva – ME também foi penalizada. Foi aplicada uma multa civil de R$ 2.500 e a empresa foi proibida de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios.

A quantia exata a ser paga pelos réus será determinada em uma liquidação de sentença, onde também será definido o destino da quantia. As multas serão acrescidas de atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso.

Operação Carcará

A operação Carcará foi deflagrada pelo MPRN em setembro de 2019 com o objetivo de apurar desvios de, pelo menos, R$ 339.902,90 da Prefeitura de Santana do Matos, município da região Seridó potiguar. A ex-prefeita, dois auxiliares dela e 13 empresas e empresários tiveram os bens e contas bancárias bloqueados e sequestrados.

A ex-gestora municipal e os auxiliares ficaram proibidos de manter contato entre si e foram monitorados por meio do uso de tornozeleiras eletrônicas. A operação cumpriu, ainda, mandados de busca e apreensão em 15 locais em sete cidades.