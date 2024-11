Operação bloqueia R$ 87 milhões em bens de investigados por tráfico interestadual de drogas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (Ficco-RN) deflagrou na manhã desta terça-feira (19) a Operação Pélagos II, que investiga uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas, com atuação no Rio Grande do Norte, Pernambuco e São Paulo.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim, Santa Isabel (SP) e Igarassu (PE).

De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado mantinha uma complexa rede de lavagem de dinheiro, utilizando pessoas físicas e empresas fictícias para movimentar recursos financeiros e ocultar a identidade dos verdadeiros proprietários.

Na ação, houve o bloqueio e sequestro de bens pertencentes a 21 pessoas físicas e jurídicas, com valores que chegam a R$ 87 milhões.

Foram identificados e presos ao menos cinco foragidos que usavam documentos falsos para evitar a aplicação da lei penal. Segundo a PF, entre os presos estava uma condenada e foragida da Justiça procurada há seis anos para cumprir uma pena de 18 anos e três meses pelo crime de homicídio qualificado.

Três pessoas também foram presas em flagrante e foram apreendidas armas, cocaína, maconha e comprimidos de ecstasy, além de um bloqueador de sinais de celular. Foram encontrados ainda itens usados em um laboratório para adulteração de cocaína, como balanças de precisão, uma prensa hidráulica e diversos insumos para mistura.

A Ficco é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal para o enfrentamento ao crime organizado.