Operação apreende drogas e medicamentos avaliados em R$ 33 mil em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró e da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (10ª DHPP), deflagrou, nesta segunda-feira (06), a segunda fase da “Operação Sem Trégua”. A ação, realizada no bairro Malvinas, em Mossoró, resultou na apreensão de drogas e medicamentos avaliados em R$ 33 mil.

Durante as diligências, realizadas em um lava-jato da região, os policiais apreenderam aproximadamente 500g de cocaína, avaliados em R$ 25 mil, além de 1,5kg de maconha prensada, estimados em R$ 7 mil. Também foram localizadas 23 ampolas de adrenalina, um medicamento de uso hospitalar utilizado para diluir a cocaína, aumentando seu efeito e simulando maior pureza do material.

O principal suspeito conseguiu fugir, portando uma arma de fogo, ao perceber a aproximação dos policiais. Ele já foi identificado e segue sendo procurado pelas equipes da DENARC.