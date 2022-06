ONU pede mais esforços para encontrar jornalista britânico e indigenista brasileiro desaparecidos na Amazônia

“É crucial que as autoridades federais e locais reajam de maneira robusta, disponibilizando todos os meios e recursos existentes para uma busca eficiente na área remota em questão”, enfatizou a porta-voz.

De acordo com Shamdasani, o escritório regional de Direitos Humanos da ONU na América do Sul está monitorando de perto a situação. Ela lembrou que Pereira e Phillips estão desaparecidos desde 5 de junho, quando foram vistos pela última vez navegando em um barco no rio Itaquaí, para realizar entrevistas com comunidades indígenas.

A representante das Nações Unidas destacou que o Vale do Javari é o segundo maior território indígena no Brasil e que, acredita-se, a área tem uma das concentrações mais altas de tribos indígenas isoladas. A zona tem sido bastante afetada pelo tráfico ilegal, pesca e atividades de mineração e tem sofrido também com o aumento de ações de grupos armados.

Shamdasani declarou que o indigenista e o jornalista britânico têm sido bastante ativos em aumentar a conscientização e defender os direitos humanos dos povos indígenas da área, inclusive por meio do monitoramento e de denúncias de atividades ilegais no Vale do Javari.

Ameaças

Bruno Pereira já havia recebido ameaças ligadas ao seu trabalho como defensor do meio ambiente e dos povos indígenas. As Nações Unidas também fazem um apelo “às autoridades brasileiras para que redobrem os esforços para encontrar Phillips e Pereira”, levando em conta o tempo do desaparecimento e os riscos reais para a vida e a segurança de ambos.

Por outro lado, o escritório de Direitos Humanos elogia a atuação de grupos da sociedade civil pelos esforços para encontrar os dois homens, com o envio de missões de busca e resgate na área.

A entidade da ONU reforça a preocupação com os ataques constantes e ameaças a defensores de direitos humanos, ambientalistas e jornalistas no Brasil, lembrando ser de responsabilidade das autoridades protegê-los e garantir que possam exercer seus direitos, incluindo liberdade de expressão e de associação.

O escritório volta a pedir mais proteção aos indígenas no Brasil, especialmente os que vivem em áreas isoladas ou sem contato. A representação das Nações Unidas quer ainda a adoção de medidas para garantir o direito à terra, aos territórios e a meios de subsistência, além da proteção contra todas as formas de violência e de discriminação por atores estatais e não-estatais.

(Com informações da agência da ONU)