ONU: Pandemia tem efeitos desproporcionais sobre minorias raciais

Cidade do México. As crescentes disparidades na forma como a pandemia Covid-19 está afetando as comunidades, e “o impacto desproporcional que está tendo sobre as minorias raciais e étnicas, incluindo afrodescendentes, expuseram desigualdades alarmantes em nossas sociedades”, disse a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.