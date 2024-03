ONU encontra evidências de que Hamas estuprou vítimas israelenses durante os ataques de 7 de outubro em Israel

Um grupo de especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) relatou nesta segunda-feira (4) que há “motivos razoáveis” para acreditar que o grupo terrorista Hamas cometeu estupro, “tortura sexual” e outros tratamentos cruéis e desumanos às mulheres durante os ataques de 7 de outubro, que deram início à guerra Israel-Hamas.

O relatório foi produzido pela equipe de Pramila Patten, enviada especial da ONU para violência sexual em conflitos, que visitou Israel e a Cisjordânia entre 29 de janeiro e 14 de fevereiro. Sua missão foi reunir, analisar e verificar informações sobre violência sexual relacionada aos ataques de 7 de outubro.

O grupo terrorista palestino Hamas negou diversas vezes acusações de violência sexual.

Segundo Patten, há também “motivos razoáveis” para acreditar que violências assim podem ainda estar acontecendo.

“A equipe da missão encontrou informações claras e convincentes de que alguns reféns levados para Gaza foram submetidos a várias formas de violência sexual relacionadas ao conflito e tem motivos razoáveis para acreditar que essa violência possa estar acontecendo”, disse o relatório da ONU.

No relatório, Patten disse ainda que a visita de sua equipe não tinha o objetivo de ser “de natureza investigativa”, mas que conseguiu produzir o relatório a partir das informações coletadas durante a viagem.

Ela disse que não conseguiu se reunir com nenhuma vítima de violência sexual, “apesar dos esforços empregados para incentivar vítimas a se falar”. No entanto, os membros da equipe realizaram 33 reuniões com instituições israelenses e entrevistaram 34 pessoas, incluindo sobreviventes e testemunhas dos ataques de 7 de outubro, reféns libertados, profissionais de saúde e outros.

Segundo Patten, “há motivos razoáveis para acreditar que ocorreu violência sexual relacionada a conflitos durante os ataques de 7 de outubro em vários locais ao longo da periferia de Gaza, incluindo estupro e estupro em grupo, em pelo menos três locais”.