Ônibus com mais de 30 passageiros tomba às margens da BR-427 no interior do RN

A Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente na BR-427 entre as cidades de Caicó e Jardim do Seridó. Um ônibus da empresa Jardinense tombou às margens da rodovia. Uma viatura da PRF atendeu a ocorrência e ainda não há informações sobre feridos.

Em Nota Oficial, a Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros do RN (Transpasse) informou que a Viação Jardinense está prestando assistência aos passageiros do acidente ocorrido. O veículo saiu de Caicó com destino a Natal às 11h, e perdeu o controle entre Caicó e Jardim do Seridó, na chamada “Curva do Manhoso”. Cerca de 32 passageiros estavam no ônibus. Não há informações sobre graves feridos