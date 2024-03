Onda de calor com ‘alerta de perigo’ do Inmet atinge 5 estados e deve durar até a próxima sexta

A terceira onda de calor do ano vai afetar áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até a próxima sexta (15).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesses estados as temperaturas máximas devem ficar 5°C acima da média. Em alguns locais, as temperaturas podem chegar até a 40°C.

Por causa disso, o instituto emitiu inclusive um “alerta de perigo”, válido até o final da onda de calor. O aviso de temperaturas acima da média começou a valer na segunda-feira (11).

ENTENDA OS AVISOS DO INMET:

🔥 O termo “onda de calor” é usado quando há um aumento de temperatura de 5ºC com relação à média mensal.

Onda de calor com ‘alerta de perigo’ do Inmet atinge 5 estados e deve durar até a próxima sexta

Massa de ar quente que está entre o Paraguai e o norte da Argentina deve influenciar o clima nos próximos dias. Temperaturas podem chegar a 40°C em algumas regiões.

Por Roberto Peixoto, g1

12/03/2024 00h00 Atualizado há 7 horas

Previsão do tempo: onda de calor no Centro-Sul do país

A terceira onda de calor do ano vai afetar áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até a próxima sexta (15).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesses estados as temperaturas máximas devem ficar 5°C acima da média. Em alguns locais, as temperaturas podem chegar até a 40°C.

Por causa disso, o instituto emitiu inclusive um “alerta de perigo”, válido até o final da onda de calor. O aviso de temperaturas acima da média começou a valer na segunda-feira (11).

Previsão de onda de calor, de segunda (11) até a próxima sexta-feira (15), em áreas do MS, SP, PR, SC e RS. — Foto: Inmet/Reprodução

Previsão de onda de calor, de segunda (11) até a próxima sexta-feira (15), em áreas do MS, SP, PR, SC e RS. — Foto: Inmet/Reprodução

ENTENDA OS AVISOS DO INMET:

🔥 O termo “onda de calor” é usado quando há um aumento de temperatura de 5ºC com relação à média mensal.

🟡 Quando há a persistência desse padrão de 2 a 3 dias consecutivos, o Inmet emite um alerta de “perigo potencial”, o chamado aviso amarelo.

🟠 Já quando há a persistência desse padrão de 3 a 5 dias consecutivos, o instituto emite um alerta de “perigo”, o chamado aviso laranja, como o que atinge grande parte da região Centro-Sul ao longo desta semana.

🔴 Por último, quando há a persistência desse padrão por mais de 5 dias consecutivos, o Inmet emite um alerta de “grande perigo”, o chamado aviso vermelho. Em novembro, um alerta do tipo foi emitido pelo Inmet.

🌡️Por causa dessas altas temperaturas, na tarde de segunda-feira, Campo Grande (MS), já registrou a temperatura mais alta do ano até então: 35,8°C.

Segundo Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, a atual onda de calor é resultado de um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias pelo país, permitindo que o ar quente no centro do Brasil ganhe força, aumentando o calor.

O sistema também dificulta a formação de nuvens carregadas e mantém o ar seco e em gradual aquecimento.

“Nessa época do ano é comum ter algumas ondas de calor, porém elas costumam ser mais restritas ao Sul”, diz.

Por isso, essa atipicidade local desta nova onda de calor tem uma explicação clara: o fenômeno El Niño.

Isso porque os últimos dados da Agência Americana Oceânica e Atmosférica (NOAA) indicam que a temperatura do Pacífico Equatorial Centro-Leste permanece em níveis moderados de El Niño.

E apesar de ter passado do seu pico no final do ano passado e estar terminando em algumas semanas, o El Niño ainda está influenciando o clima no Brasil.

“A tendência é que, mais ou menos em meados de abril, ele realmente desconfigure e passa para a neutralidade, porém alguns efeitos dele, mesmo na neutralidade, no comecinho da neutralidade, ainda podem ser sentidos”, alerta Luengo.

Ainda de acordo com a Climatempo, a previsão indica que essa massa de ar quente deve se expandir para o Triângulo Mineiro, todo o estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Rondônia, Roraima e uma parte dos estados do Acre, Amazonas, Pará, Tocantins e Bahia.