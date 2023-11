Oftalmologista natalense é processado por supostas fraudes em investimentos; sogra é vítima

O médico oftalmologista Diego Sampaio está sendo processado por supostas irregularidades no gerenciamento de investimentos de várias pessoas de Natal. Ao todo, o montante seria superior aos R$ 30 milhões e, entre as possíveis vítimas, está a sogra do médico, que teria perdido aproximadamente R$ 5 milhões.

Segundo uma das ações movidas pela Akesse Indústria e Comércio do Nordeste e pela sogra, Diana de Souza Sisson, ela investiu R$ 500 mil com Sampaio, com a promessa de rendimentos mensais de aproximadamente 1,5%. A sogra alega que houve atrasos nos resgates e que Diego não apresentou extratos para comprovar as operações financeiras.

No sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, consta a existência de 13 processos contra a empresa do médico, a “STG Capital Investimentos”. A Polícia Civil e o Ministério Público do RN abriram procedimentos para investigação do caso. De acordo com os investidores, a STG não tem registro na Comissão de Valores Imobiliários para gerenciar investimentos. O advogado de Diego Sampaio não quis comentar sobre o assunto.