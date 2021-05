Oeste Potiguar e Seridó registram 100% de ocupação nas UTIs Covid-19

A taxa de ocupação dos leitos críticos destinados ao tratamento do Covid-19 atingiram na manhã desta terça-feira (11), o índice de 100% nas regiões do Oeste Potiguar e Seridó. Os dados foram extraídos da plataforma Regula RN, responsável pelo monitoramento dos leitos, que também apontou um índice de 89,7% na região Metropolitana do estado.

Entre os 27 hospitais com atendimento para pacientes acometidos pela doença, 17 estão com taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em 100%. Nas outras 10 unidades, o índice varia de 33,3% a 90,9%. Em Mossoró, tanto o Hospital São Luiz quanto o Hospital Regional Tarcísio Maia estão com todos os leitos de UTI Covid ocupados e contabiliza 15 pessoas na espera de vagas.

No estado, segundo a plataforma, há 419 leitos críticos Covid-19. Deste número, 373 (89,02%) ocupados, 20 (4,77%) bloqueados e apenas 26 (6,21) disponíveis. Quanto aos 454 leitos clínicos Covid-19, 277 (61,01%) estão ocupados, 39 (8,59%) bloqueados e 138 (30,40%) disponíveis. Até esta manhã, 27 pacientes estavam na lista de regulação dos leitos críticos.