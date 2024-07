Obras na RN-177 avançam na região Oeste e atingem 30%

Iniciadas em maio, as obras de recuperação da RN 177, no trecho compreendido entre os municípios de Pau dos Ferros e São Miguel, no alto Oeste potiguar, já estão 30% concluídas. O trecho de 41 quilômetros é o primeiro de um total de cinco da RN-177 que receberão melhorias do pavimento e também da sinalização.

Com o avanço das obras, já são mais de 12km em fase de compactação e ajustes que variam em alguns pontos mais críticos, e grande parte já com a aposição do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) como as zonas urbanas das cidades cortadas pela rodovia, exemplo do município de Encanto.

“Tem uns 20 anos ou mais que estas estradas não tinham qualquer serviço. A gente vai daqui para São Miguel, 30 quilômetros e acaba gastando mais de uma hora de viagem porque não conseguia andar. Agora chegou esta melhora, graças a Deus”, diz o agricultor André da Conceição, da comunidade Barreiras, distrito do Encanto.

Parte do 6º Distrito Rodoviário, este é o maior trecho em execução das obras que estão sendo realizadas dentro do Lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias que também contemplará a RN-079 no trecho entre a BR-405 e a cidade de Marcelino Vieira, com 38,0km, o segundo maior deste trecho e ainda os trechos entre a RN 405 e Rodolfo Fernandes (11,0 km); o trecho entre Viçosa e Portalegre (8,0km); Francisco Dantas a BR-226, em Pau Ferros (8,0km) e São Miguel a Coronel João Pessoa (9,0km).

O lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias tem um investimento de R$ 134 milhões e contempla 210,5km dos 800 quilômetros nos sete distritos rodoviários do Estado. O investimento total é de R$ 428 milhões, financiado por recursos da primeira parcela do empréstimo no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio (PEF).