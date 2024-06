Obras na RN-015 avançam e chegam a pontos mais críticos da rodovia

Dentro do Lote 1, do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais, as obras de recuperação da RN-015, entre os municípios de Mossoró e Baraúna, chegaram nesta semana em um dos trechos mais críticos da rodovia, situado em área de lagoa e onde é recorrente o aparecimento de buracos devido à umidade do solo na região.

No local, todo o antigo asfalto está sendo retirado para um trabalho mais minucioso e que garanta maior durabilidade. Os demais trechos da obra seguem em ritmo acelerado, com aplicação do asfalto já se aproximando do entorno da cidade de Baraúna e com previsão de ser finalizada ainda esta semana.

O produtor Carlos César falou da importância da recuperação da rodovia para a região: “Essa estrada é muito importante aqui para a gente escoar a safra. Beneficia, de várias formas, como o movimento de carros por dentro da cidade, isso favorece a todos os produtores, já que produção escoa mais rápido pra chegar no seu destino”, relatou.