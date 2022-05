Obras na Catedral de Santa Luzia devem durar 4 meses

Símbolo da religiosidade católica de Mossoró, a Catedral de Santa Luzia permanecerá fechada pelos próximos quatro meses para que seja feita uma grande obra de revitalização de parte da sua estrutura. Nesta segunda-feira, 30, o vigário e pároco da Catedral, padre Flávio Augusto, concedeu entrevista coletiva para falar sobre os detalhes da obra.

Padre Flávio informou que este é um sonho que está sendo vivido por muitos, especialmente pelos que frequentam diariamente a Catedral de Santa Luzia. “Os fiéis poderão vê-la de outra forma. Esse é um momento em que a gente quer chegar aos corações das pessoas e fazer com que essa revitalização chegue até elas, para que elas possam vivenciar um novo tempo”, informou o pároco.

Nesta primeira etapa, a igreja ganhará energia solar, climatização, reorganização de toda estrutura elétrica, grande tratamento acústico, revitalização do piso, pintura e outras melhorias.

“No momento em que a gente pensou em climatizar, em pintar, em melhorar a acústica, refazer toda a parte elétrica e o piso da Catedral, nós esperamos garantir que, retornando em outubro, a gente tenha um fiel feliz em rezar e orgulhoso da sua Catedral. Temos quatro meses pela frente para realizar essa revitalização”, informou padre Flávio Augusto.

As missas diárias e dominicais acontecerão em dois novos lugares: a missa da semana, das 17h, de segunda a sexta-feira, passará para o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e as dominicais (6h, 9h, 11h e às 19h) para o ginásio do Colégio Sagrado Coração de Maria, mais conhecido como Colégio das Irmãs, Centro de Mossoró.

A Paróquia de Santa Luzia tem em mãos um projeto de reforma ampla da Catedral elaborado pelo Apostolado Litúrgico de Arquitetura das Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre, em São Paulo. Trata-se do mais importante escritório de arquitetura sacra do país, especializado em projetos arquitetônicos de construção, reforma, interiores e vitrais, bem como o desenho e execução de painéis artísticos.