Obras do Corredor Cultural devem ser liberadas até o Mossoró Cidade Junina

As obras do Corredor Cultural, como Praça da Convivência, Memorial da Resistência e Teatro Dix-huit Rosado, deverão estar liberadas até o dia 4 de junho, quando começa o Mossoró Cidade Junina, com o Pingo da Mei Dia. Dessas, o Memorial será a única que estará completamente concluída.

As demais obras, apesar de não concluídas, estarão liberadas para circulação das pessoas. Foi o que afirmou o secretário municipal de Cultural, Etevaldo Almeida, em entrevista ao jornalista Saulo Vale, nessa segunda-feira, 18. As obras nos equipamentos que compõem o Corredor Cultural começaram em agosto de 2021 e seguem sem a previsão concreta de conclusão.

Esta é a primeira reforma desde que a Praça da Convivência foi construída e inaugurada na gestão da ex-prefeita Fafá Rosado, em 2008. Os comerciantes que atuam no local e a população reivindicavam a obra há muito tempo, uma vez que a área está completamente deteriorada.

Etevaldo Almeida disse ainda que o MCJ 2022 deve custar cerca de R$ 6 milhões aos cofres públicos. A edição do dia 14 de abril do Jornal Oficial do Município (JOM), trouxe o aviso de licitação voltado ao credenciamento de empresas para aquisição de cotas de patrocínio referentes ao Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022.

O segmento de bebidas dos tipos cerveja, chope, refrigerante, bebidas tipo spirits e do segmento exclusivo de cachaçaria integram procedimento licitatório específico. A documentação deverá ser entregue no período de 18 de abril a 17 de maio, na sala de licitação da Diretoria-Executiva de Licitações e Contrato, no horário das 7h30 às 13h.