Obras da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, em Mossoró, já estão 35% concluídas

Com investimentos na ordem de R$ 722.130,87, as obras de reforma da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira, no bairro Abolição IV, em Mossoró, já estão 35% concluídas, contemplando serviços de estrutura, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias e acessibilidade.

As obras fazem parte dos esforços contínuos do Governo do Estado para fortalecer a educação pública, garantindo infraestrutura adequada e processos de gestão que beneficiem os estudantes e profissionais da rede estadual. Em Mossoró, outras unidades também estão passando pelo mesmo processo de reformulação de sua estrutura e envolvem recursos de mais de R$ 4 milhões, como o Centro de Educação Integral Professor Eliseu Viana e a Escola Estadual Cunha da Mota.

“As obras Escola Hermógenes Nogueira é uma grande conquista de toda comunidade escolar que há muitos anos era esperada, contribuindo de forma significativa para a expansão de matrículas e a formação dos estudantes que a partir de 2025 contarão com o Ensino Médio em Tempo Integral com Educação Profissional com o curso Técnico em Administração”. Comentou o diretor da 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (12ª DIREC), Mauro Maciel.

A professora Socorro Batista, secretária de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer também menciona a importância da reforma da unidade educacional. “Sabemos que um ambiente escolar acolhedor, moderno e adequado às necessidades dos nossos estudantes e professores faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Esta obra faz parte de um esforço maior para garantir que todas as escolas da rede sejam espaços que estimulem o aprendizado, a criatividade e o desenvolvimento integral de nossos estudantes. A educação pública do Rio Grande do Norte está em constante avanço, e a reforma desta escola é um passo a mais rumo a uma educação de excelência”.

Além da reforma das escolas, o Governo do Estado tem feito investimentos no campo da aquisição de materiais e alimentos, onde destinou R$ 66 milhões para a compra de equipamentos essenciais para a rede estadual de Educação. Na 12ª DIREC, estes investimentos já somam R$ 697 mil.