Obra de desvio da BR-304 é iniciada e Ministério dos Transportes prevê conclusão em 15 dias

Obra começou na BR-304 no RN — Foto: Divulgação

A obra para a construção do desvio na BR-304, no trecho que ficou destruído em Lajes (RN), começou nesta quarta-feira (3). O desvio será feito nas margens da própria BR-304 para funcionar como uma passagem temporária dos veículos, enquanto a reconstrução da ponte não for concluída.

De acordo com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, e com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que se encontraram nesta quarta, a previsão é que o desvio seja concluído em 15 dias.

“Já começamos o desvio. Em 15 dias estaremos com o desvio pronto. Eu vou para o Rio Grande do Norte para, junto com a senhora [Fátima Bezerra], a gente abrir o desvio”, disse o ministro em vídeo publicado em uma rede social.

Enquanto isso não ocorre, o governo do RN divulgou as vias alternativas que podem ser usadas pelos motoristas que precisam passar pela rodovia (veja AQUI).

A previsão para início da obra de reconstrução da ponte e de parte da rodovia, no entanto, não foram divulgados. De acordo com o Ministro das Transportes, em 15 dias o cronograma dessa obra deve ser anunciado

