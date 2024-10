Obra da engorda de Ponta Negra atinge 15% de execução, diz Semurb

As obras da engorda da Praia de Ponta Negra seguem em andamento e já atingem 15% de execução, segundo informações da Secretaria de Infraestrutura de Natal e Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb). O ritmo das obras faz com que a Prefeitura do Natal mantenha o prazo inicial de entregar a obra entre os dias 05 e 20 de dezembro deste ano.

De acordo com informações do secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Thiago Mesquita, já foram colocados cerca de 250 mil a 300 mil m³ de aterro, gerando 600m de faixa de areia.

Procurador-geral do Estado afirma que não vai intervir na engorda de Ponta Negra

O procurador-geral do Estado, Antenor Roberto, afirmou nesta terça-feira 1º que não vai intervir ou emitir qualquer parecer sobre a obra da engorda da Praia de Ponta Negra. Na avaliação do chefe da PGE, a área é de jurisdição da União e, portanto, não cabe ao órgão estadual fazer qualquer questionamento à condução da questão pela Prefeitura do Natal.

“Não vislumbro nenhum elemento que enseje atuação da PGE numa área de jurisdição da União. Há órgãos que atuam naquela área: Procuradoria da República, Advocacia-Geral da União, Ibama, Secretaria do Patrimônio da União… É cada um no seu quadrado”, afirmou o procurador-geral do Estado.

Thiago Mesquita fala que areia para engorda é “excelente e compatível”

Após a paralisação temporária da dragagem de engorda em Ponta Negra, a obra retornou neste domingo 22. O secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Thiago Mesquita, publicou nas redes sociais que “a areia é excelente e compatível”.

“Recomeçamos a engorda, que já apresenta resultados espetaculares de proteção a nossa costa, basta olhar as imagens do antes e depois desta publicação. O município de Natal continuará com todos os controles e monitoramentos ambientais”, diz um trecho da publicação.

Base do Morro do Careca, em Ponta Negra, é isolada com sacos de areia e placas de interdição

A base do Morro do Careca, localizado na Praia de Ponta Negra, foi isolada com sacos de areia e placas de interdição desde a manhã da quarta-feira 25 para conter os danos causados pelo avanço do mar na região e a invasão de alguns banhistas, mesmo com sinalização de isolamento.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) isolou a área proibindo a circulação próxima a área. A duna possui área isolada desde 1997 e contém uma placa proibindo a subida.

Natal decreta situação de emergência em Ponta Negra por avanço da maré

Em virtude do agravamento dos estragos provocados pelo avanço do mar no litoral da cidade, em especial no processo de erosão do Morro do Careca, como ficou demonstrado em relatório produzido pela Defesa Civil municipal, bem como também frear o avanço do mar sobre as estruturas urbanas e em toda a orla de Ponta Negra, até que o projeto da engorda seja finalizado, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, decretou nesta sexta-feira 20 o estado de emergência.

O objetivo é garantir medidas que visam a proteção das pessoas que ainda se arriscam frequentando a área próxima ao Morro do Careca, mesmo com a interdição do local, e a patrimônio paisagístico da cidade que é a praia de Ponta Negra com sua enseada e o Morro do Careca ao fundo, maior cartão postal da cidade.