OAB tem primeiro Conselho Federal paritário com 81 conselheiras

O Conselho Federal da OAB terá, pela primeira vez, composição paritária com o total de 81 conselheiras, entre titulares e suplentes, na gestão que a partir de hoje será comandada pelo bâtonnier Beto Simonetti. O colégio de presidentes contará com cinco mulheres em sua composição. Até a atual composição, o recorde de participação feminina era de 16 conselheiras.

Este ano o resultado das últimas eleições para presidência das seccionais também foi melhor no que se refere à presença feminina do que nos anos anteriores. Pela primeira vez, uma mulher assume a presidência da OAB/SP, por exemplo – que é a maior seccional do país, com 333 mil advogados.

Ao todo, candidataram-se para a presidência das OABs 23 mulheres e 59 homens – o que representa 28% de candidaturas femininas. Destas, foram eleitas 5 mulheres.

José Albeto Simonetti assume a presidência da OAB amanhã, 1º. O advogado encabeça a única chapa inscrita e deve ser ratificada hoje em uma reunião no plenário da OAB Nacional, em Brasília.

Por: Redação do Migalhas