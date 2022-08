OAB/RN viabiliza serviço para reestruturar sede da subseção de Mossoró

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) viabilizou o serviço de reestruturação da sede da subseção de Mossoró. Na tarde desta quarta-feira (10), o secretário-geral da Ordem potiguar, Assis Cunha, se reuniu com o presidente da subseção, Hermerson Pinheiro, para oficializar a liberação de R$ 54,8 mil para as obras.

A medida reafirma o compromisso da Seccional em atender a advocacia de todo estado igualmente. Entre os serviços que serão feitos estão pintura, reparo de calhas e estruturas com infiltrações. As obras vão garantir um melhor local para atendimento e serviços para os advogados e advogadas da subseção de Mossoró. A última reforma no imóvel aconteceu há 11 anos.

“A OAB/RN, preocupada em atender as subseções sem distinção, prontamente atendeu o pleito da subseção de Mossoró no que se refere a reestruturação da sede. Foi aprovado um serviço de valor expressivo, que vai contribuir para que a sede fique em condições adequadas e compatíveis de receber e melhor atender a advocacia da região”, explicou Assis Cunha.

Fonte: Justiça Potiguar