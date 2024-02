OAB/RN pede celeridade em elucidação de crime que vitimou a advogada Brenda Oliveira

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN), por meio do presidente Aldo Medeiros, pediu, na tarde dessa sexta-feira (02), celeridade à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), nas investigações sobre o crime que vitimou a advogada Brenda Oliveira.

Durante reunião com o secretário de Segurança do Estado, coronel Francisco Araújo, o presidente da OAB também solicitou o fortalecimento do trabalho das instituições de segurança pública para a investigação da morte da advogada Brenda Oliveira. O crime ocorreu em Santo Antônio, no interior do RN, no dia 30 de janeiro.

“Estamos acompanhando de perto o que as polícias têm feito para solucionar, o mais breve possível, o crime bárbaro que vitimou a jovem advogada Brenda Oliveira. Não descansaremos até que a justiça seja feita”, disse o presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros.

Foi designada pelo presidente da OAB/RN, que a Comissão da Advocacia Criminal, por meio de seu presidente, Anesiano Ramos, acompanhe o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil.

Por parte da segurança pública, a Polícia Civil ressaltou o comprometimento na apuração deste caso, com a elucidação do crime, localização dos suspeitos e uma consequente apresentação dos autores ao judiciário.

“As forças de segurança pública do Estado estão totalmente integradas, empenhadas e não medirão esforços para identificar, localizar e entregar à Justiça todos os envolvidos no crime”, afirmou o secretário, coronel Francisco Araújo.

A reunião teve participação do titular da SESED, coronel Araújo, do adjunto da pasta, delegado Osmir Monte, e da delegada-geral de Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva.