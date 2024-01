OAB/RN oferece desconto de 15% para pagamento de anuidade até 31 de janeiro

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) informou, nesta segunda-feira (22), que oferece aos advogados a possibilidade de quitar o boleto da anuidade com desconto de 15% até 31 de janeiro de 2024, em cota única. Os boletos estão disponíveis por meio deste site e também podem ser solicitados por WhatsApp, por meio dos contatos: (84) 99868-0121 ou (84) 99990-8941 ou no e-mail: [email protected] .

De acordo com a OAB/RN, o valor da anuidade no exercício de 2024 é de R$ 950 para os profissionais e R$ 200 para estagiários. Após 31 de janeiro, caso o pagamento seja feito até o dia 28 de fevereiro, o desconto será de 10%. O valor foi aprovado em dezembro do ano passado pelo Conselho Seccional e se mantém o mesmo desde 2019.

O desconto é válido para a classe inscrita até o dia 31 de dezembro de 2019, já os novos inscritos têm direito a um desconto progressivo; 75% de desconto para o primeiro ano de inscrição, chegando a 15% de desconto no quinto ano de exercício profissional. O maior desconto destinado à advocacia iniciante entre todas as Seccionais brasileiras. Do mesmo modo, a advocacia acima de 65 anos usufrui do direito a 15% de desconto.

De acordo com a OAB/RN, o pagamento da anuidade da advocacia potiguar é a única fonte de receita da OAB e tem destino certo: É convertida em benefícios aos advogados e advogadas como central de prerrogativas, estacionamentos, salas instaladas nos fóruns, convênios, leitura de publicações, atendimento odontológico, cursos de qualificação presenciais, tele presenciais e online, cursos de pós-graduação e Centro de Inclusão Digital, dentre outros mantidos pela OAB e Caixa de Assistência (CAARN).

O presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros, ressaltou que o pagamento da anuidade é fundamental para que os investimentos possam continuar acontecendo em 2024 e a advocacia, principalmente do interior do RN, continue recebendo melhores infraestruturas de trabalho.

“A OAB do Rio Grande do Norte vem fazendo esforços para ofertar descontos e prazos para que todos possam ficar em dia com a Ordem, para que possamos continuar proporcionando melhorias para a nossa a advocacia”, pontuou.