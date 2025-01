OAB/RN mantém valor da anuidade pelo 6º ano consecutivo

Pelo 6º ano consecutivo, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte manteve o mesmo valor da anuidade, de R$ 950 para a advocacia e R$ 200 para estagiários. O pagamento referente a 2025 será disponibilizado a partir desta segunda-feira (20), com descontos de 15% para pagamentos em cota única realizados até 15 de fevereiro deste ano.

“Apesar da elevada inflação dos últimos anos, a OAB do Rio Grande do Norte mantém o valor de anuidade praticado desde 2019. Ficar em dia com a anuidade é fortalecer as ações da Ordem em favor da advocacia e da cidadania. A partir da anuidade, a OAB/RN pode disponibilizar uma série de serviços”, explicou o presidente da Seccional, Carlos Kelsen.

“Para 2025, além de manter o valor da anuidade, conseguimos prorrogar os prazos para pagamento com desconto, para aqueles que optarem por pagar em cota única. As advogadas e advogados ganham assim mais prazo e podem se organizar da forma que mais os aprouver”, disse a tesoureira da OAB/RN, Marília Mascena.

O pagamento também pode ser realizado de forma parcelada no boleto em até 8 vezes ou cartão de crédito, com a quantidade máxima de 12 parcelas.

Os boletos serão disponibilizados no site da Seccional (oabrn.org.br) e podem ser solicitados por WhatsApp, por meio dos contatos: (84) 99868-0121 ou (84) 99990-8941 ou no e-mail [email protected], a partir de 20 de janeiro de 2025.