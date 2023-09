OAB/RN inaugura Sala da Advocacia e climatiza parlatório em penitenciária de Mossoró

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) inaugurouno último dia 20, a Sala da Advocacia localizada no Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio, em Mossoró. Além da construção, a Seccional ainda investiu em móveis novos e equipamentos modernos instalados no local. Também foram climatizados os parlatórios da ala masculina da unidade prisional.

A inauguração faz parte de uma série de ações de reestruturação das salas de advocacia e parlatórios nas unidades prisionais do Estado.

Além do presidente Aldo Medeiros, participaram da inauguração o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do RN (CAARN), Ricardo Lucena; o presidente da OAB da Subseção de Mossoró, Hermerson Pinheiro; a conselheira federal da OAB/RN, Mariana Bezerra, o presidente da Comissão de Interiorização, André Medeiros, os advogados Canindé Maia, Otoniel Maia, Vitor Lobato, Max Delys e o conselheiro estadual da OAB/RN, Américo Bento e outros membros da advocacia.