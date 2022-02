OAB realiza Dia D de vacinação contra covid-19

A OAB Mossoró, através da Comissão de Saúde, em parceria com a Faculdade de Enfermagem da UERN e Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 24, o Dia D de Vacinação contra a covid-19, imunizando a advocacia e a população em geral, reforçando a Campanha de Imunização, que tem amenizado os efeitos da pandemia do coronavírus no mundo todo.

O Dia D teve início às 8h da manhã e foi finalizado às 17h, com vacinação disponível para adultos (D1, D2 e D3), e para o público infantil (dos 5 a 11 anos). 128 pessoas, entre adultos e crianças, foram imunizadas ao longo do dia na sede da Subseccional.

A Comissão de Saúde, presidida pela advogada Marina Gurgel, esteve desde cedo participando ativamente da ação, convocando toda advocacia e sociedade a aproveitar a oportunidade para seguir com seu esquema vacinal.

“A comissão tem a preocupação de garantir o direito à saúde para todos, e a vacinação é um direito das pessoas e um dever do poder público. O Dia D só vem somar junto à campanha de vacinação em Mossoró, com a OAB abrindo suas portas para todas as pessoas”, disse a presidente da Comissão.

O Coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Mossoró, Etevaldo Lima, disse que parcerias como essa realizada com a OAB e UERN são muito positivas, ampliando o acesso à vacinação.

“Com parceiros como a OAB, conseguimos facilitar o acesso ao públicao à vacinação. A OAB foi de fundamental importância, sendo um espaço central, amplo, acolhedor, e toda a equipe que trabalhou no Dia D também se sentiu muito acolhida. Esperamos que essa parceria possa continuar quanto à vacinação e também em outros projetos, que venham beneficiar a sociedade”, disse Etevaldo.

A Reitora da UERN, Cicilia Maia, esteve presente durante o Dia D, prestigiando o trabalho realizado pelos alunos e servidores da Faculdade de Enfermagem, que conduziram a vacinação no período da tarde.