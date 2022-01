OAB Mossoró lançou a Campanha Anjos da Educação 2022

A OAB Mossoró lançou nessa quarta-feira, 19, a campanha Anjos da Educação, que tem como objetivo arrecadar material escolar para crianças da rede pública de Mossoró. Durante o lançamento, o presidente da Subseccional anunciou a instituição escolhida para esta edição. A unidade beneficiada com as doações dos itens arrecadados será a Unidade de Educação Infantil Lindalva Oliveira Dias Castro, localizada no bairro Barrocas.

Hermeson Pinheiro falou sobre a escolha dessa unidade para ser beneficiada. “Nós buscamos uma instituição que realmente precisasse. Então conhecemos a Unidade de Educação Infantil Lindalva Oliveira Dias Castro, localizada no Barrocas, em Mossoró. A direção da UEI foi muito receptiva à nossa campanha, que futuramente também beneficiará outras escolas”, disse. A UEI Lindalva Oliveira Dias Castro atende cerca de 300 crianças dos anos iniciais de ensino.

A Livraria Arte e Saber, que já possui parceria com a advocacia por meio da Caixa de Assistência do Advogado, também abraçou a campanha e é empresa parceira do projeto, oferecendo descontos especiais aos advogados e também sendo um ponto de apoio para a arrecadação do material escolar.

O empresário Elisângelo Fernandes, proprietário da livraria, esteve presente no lançamento. “Estamos honrados em fortalecer essa parceria com a OAB Mossoró, contribuindo com a campanha Anjos da Educação, que será positiva para muitas crianças da cidade”, comentou o empresário.

A presidente da Comissão OAB em Ação, Sarah Rêgo Magalhães, informou que esta é apenas a primeira iniciativa da comissão, que pretende ampliar as campanhas sociais que já realiza. “Antes mesmo do lançamento, já estávamos mobilizando colegas, parceiros, dando início a esta campanha, para garantir que a arrecadação seja um sucesso, contemplando todas as crianças da instituição escolhida”, afirmou.

A campanha tem ainda a parceria da Comissão de Apoio à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, e toda a advocacia, assim como a sociedade, pode participar fazendo sua doação de material escolar ou doando uma quantia em dinheiro para a conta da OAB Mossoró. A arrecadação segue até o dia 28 de fevereiro, e a doação será realizada em março, no início do ano letivo.

As doações podem ser feitas na sede da OAB Mossoró, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou ainda na Livraria Arte e Saber, localizada na Avenida Abel Coelho, nº 190, conjunto Abolição II. Entre as sugestões de itens estão: lápis grafite, borracha, tinta guache a dedo, giz de cera, lápis de cor, massa de modelar, cola branca, papel ofício, caderno de desenho e caderno pautado.

Dados da conta bancária da OAB Mossoró:

OAB Mossoró

Caixa Econômica Federal

Agência 0560

Operação 003

Conta Corrente 1182-7

Chave Pix:

CNPJ: 08451064/0002-00

Envio do comprovante para o WhatsApp (84) 99935-0724