O VÍRUS DA DISCÓRDIA –

Diante de todo esse insulto virótico, chegando a mais de 120 dias de angustiante quarentena, tentando nos defender dessa mortal pandemia, somos diariamente alvejados e atingidos por informações desencontradas, confusas e intrigantes, o que nos deixa ainda mais apreensivos e nervosos.

Ficamos, na realidade, muito perplexos, sem saber em quem acreditar e o que fazer. Haja discordâncias! A dúvida passa a integrar essa ciranda de horror e de desconhecimento sobre esse novo inimigo mortal.

O que escutamos:

1. Diante de um estado gripal: tomar medicamentos contra os sintomas (Dipirona ou Paracetamol) e ficar em repouso: (quarentena por 14 dias).

2. Com sintomas: tomar Ivermectina.

3. Com sintomas: tomar Hidroxicloroquina (HCQ), Azitromicina (AZIO) e Zinco.

4. Com sintomas: tomar Ivermectina, HCQ e AZIO.

5. Sem sintomas (profilaxia): tomar Ivermectina.

6. Sem sintomas (profilaxia): tomar Ivermectina, HCQ e AZIO.

7. Sem sintomas (profilaxia): tomar Ivermectina e HCQ.

8. Sem sintomas (profilaxia): tomar HCQ e Zinco.

9. Sem sintomas (profilaxia): tomar Zinco,Vitamina D e C.

10. Sem sintomas ou com sintomas: não tomar nada de vitaminas.

11. Sem sintomas: não tomar nada ( atenção:”nada” não é o nome de um novo remédio).

12. Só se medicar ou procurar um médico, quando começar a sentir desconforto respiratório (orientação dada no início da pandemia, uma catástrofe: UTI com certeza no momento atual).

13. Não tomar Ivermectina em momento nenhum.

14. Não tomar HCQ em momento nenhum (pessoal do PT e simpatizantes).

15. Usar Dexametazona (corticoide) como preventivo.

16. Não usar Dexametazona como preventivo.

17. Usar Dexametozona na fase avançada (internamento).

18. Usar Prednisona ou Metilprednisona na fase avançada.

19. Usar máscara só quando estiver conversando próximo a alguém.

20. Usar máscara somente diante de muita gente (aglomeração).

21. Não usar máscara quando estiver sozinho.

22. Não usar máscara quando estiver dirigindo o carro.

23. O vírus não se transmite em forma de aerossol.

24. O vírus se transmite em forma de aerossol (permanece por 3 horas no ambiente (no ar) quando eliminado.

25. Manter as distâncias variáveis de 1, 1.5 e 2 metros com outra pessoa.

26. Fazer higiene das mãos somente com álcool em gel.

27. Fazer higiene das mãos somente com água e sabão.

28. Não fazer isolamento e, sim, distanciamento social.

29, Não fazer distanciamento e, sim, isolamento social.

30. Fazer confinamento (lockdown) vertical.

31. Fazer confinamento horizontal.

32. Ainda vem muita coisa por aí!

Diante de tudo isso, com esse amontoado de informações desencontradas e conflitantes, como fica a cabeça do apavorado e “preso” em quarentena, já beirando a depressão e o pânico?

Fazer o quê: Entrar em paranoia? Procurar um bom psiquiatra que não esteja em quarentena e que não seja simpatizante do PT? Não assistir à Rede Globo de Televisão?

Eis as questões das discórdias!

Berilo de Castro – Médico e Escritor, [email protected]