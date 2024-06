O VELHO PROFESSOR

Clauder Arcanjo*

Para Alder Teixeira

— Bom dia, senhoras.

— Bom dia.

Quando o velho homem se distanciou, uma delas perguntou:

— Quem é, dona Juliana?

— Falemos baixo. É um professor aposentado, mora aqui perto.

— Parece abatido, os passos lentos…

— Antes ele não era assim, acredite, mas a aposentadoria… nunca mais

foi o mesmo.

&&&

Chegou, tirou o paletó, colocando-o em uma das cadeiras da mesa.

Ligou o aparelho de som, escolhendo uma ópera de Verdi.

Ao entrar no quarto, sentou-se na poltrona de leitura e tirou os sapatos,

a fim de ficar mais à vontade com o chinelão de couro.

Na sala, a abertura trouxe-lhe à lembrança a última aula acerca das

artes musicais.

A voz de uma aluna ressoou na memória:

— Por que a ópera Rigoletto foi considerada imoral? Não entendo.

Voltou-se para responder, porém o tenor, no papel do Duque de Mântua,

calou-lhe os argumentos.

“Quem se importa com isso quando tanta beleza se revela assim!”,

pensou.

Ao dirigir-se para a cozinha, o ambiente doméstico estava envolvido pela

mestria da primeira ária. Ao pegar na caneca de porcelana, sentiu uma emoção

estranha, como se o corpo se entregasse a uma saudade tão forte que o

levava a sentir-se um pouco zonzo. Seria um mau pressentimento?

Abriu a gaveta da cômoda. Lá, entre contas de luz e água, a prova que

aplicara no final do semestre.

— Merecida aposentadoria, professor. Pensei que nunca entenderia

bem essas coisas clássicas. Devo muito ao senhor, entende?

Sorriu: a jovem o beijara na face enrugada. Levou então a mão ao rosto.

“Não há de quê, cara aluna. É o nosso ofício.”

Pega do papel, senta-se na poltrona. Antes aumenta o som na antiga

vitrola.

Eu odeio lealdade

Ela é uma enfermidade

Fecha os olhos, e Verdi reinando absoluto.

Fora com você, velho

Seu destino está selado

&&&

— Bom dia, seu padre.

— Bom dia, senhoras.

Antes de o féretro se afastar, uma delas indaga:

— De quem se trata?

— Um velho professor. Foi encontrado morto. Residia aqui bem perto.

As duas mulheres fazem o nome do Pai em honra do esquecido mestre.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.