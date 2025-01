O uso do celular nas escolas

Em meus tempos escolares o celular não existia. Primário, secundário (ginásio), terceiro grau (científico) e Faculdade de Medicina o ensino transcorria sem intercorrências externas, com o professor sendo considerado uma autoridade respeitada, onde todos os alunos ficavam de pé quando ele entrava na sala de aula.

Quando iniciei o Curso de Direito na UNP, em 2007, senti a diferença com o choque do uso do celular e sala de aula, por alunos que esqueciam estar em um ambiente escolar e não respeitavam a presença dos colegas, incomodados com o uso do telefone. Desde então, o celular vem sendo um estorvo nas salas de aulas, ao ponto do governo ser obrigado a sancionar lei, que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas.

Os pais não pressionaram os filhos. A situação ficou insustentável. Foi preciso o Congresso Nacional aprovar uma lei, sancionada pelo Presidente da República, para que o problema fosse resolvido. Até então, crianças e adolescentes mostravam falta de concentração. O foco principal era o celular. Os alunos precisam de vinte minutos após o uso do celular para voltar à concentração.

Para se ter uma ideia, até crianças de um a dois anos, quando retirados do celular, perdem o apetite, apresentam incontinência urinária, e precisam de um desmame do celular para voltar ao normal. Então, as crianças se tornam mais criativas e brincam com os coleguinhas.

Com as crianças mais velhas e adolescentes, a primeira fase é do desespero pela falta do celular. Alguns se tornaram agressivos. Depois, passaram a aproveitar melhor o horário do recreio e o resultado acadêmico melhorou muito. A lei precisa ainda passar pelo Conselho Nacional de Educação, para saber como a Lei deve ser aplicada e que sanções serão possíveis adotar.

A Lei não pode ser apenas uma proibição. Ela se constitui um caso único no Brasil, tendo recebido apoios da direita, do centro e da esquerda. A reação fica restrita aos usuários do celular. Outro dado importante é que o celular pode ser utilizado com objetivos didáticos, como nas aulas de matemática. Sem o celular na escola, os alunos só têm a ganhar.