O SOCORRO DO ETERNO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O SOCORRO DO ETERNO

As cores dos homens, o sistema mundano e as dores da vida, sempre quer nos levar ao fundo do poço. É lá, no poço, querem nos tirar a visão do horizonte, do futuro. E nos deixar sem rumo ou caminho. É exatamente neste momento, que precisamos do verdadeiro espiritual. Precisamos de uma mão que nos ajude a levantar.

As tempestades e o mar revolto, nos deixa atordoados, e o caminho do porto, é obscuro. E de repente, no meio da angústia e da dor de morte, surge uma voz suave a dizer: estou aqui, não tenha medo. Eu sou seu socorro, seu Deus.

O Senhor jamais abandona os que nele confia, e nos dias de dificuldades e tristes, Ele vem e decreta a vitória.

Venha comigo, leia e fortaleza a sua fé.

O socorro – O nosso socorro está no nome do Senhor,

que fez os céus e a terra. (Salmos 124:8)

O livramento – Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. (Salmos 34:4)

Nossa fortaleza – Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza,

auxílio sempre presente na adversidade. (Salmos 46:1)

Não temerei – O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? (Salmos 118:6)

As adversidades do justo – O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas; (Salmos 34:19)

Nada separa do amor de Deus – Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8:38-39)

Sonda-me – Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. (Salmos 139:23-24)

O Deus que cuida – Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador; meu Deus, não te demores! (Salmos 40:17)

O conselho – Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. (Mateus 6:33-34)

Me tirou de um poço de destruição – Depositei toda a minha esperança no Senhor; ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama; pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos, verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. (Salmos 40:1-3)

O convite – Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. (Mateus 11:28)

Portanto, não estarmos sozinhos ou abandonados, pois o espírito de Deus sempre estará a nos guiar em meio à tempestade. Todavia, mesmo que olhos não possam compreender e a carga seja pesada, o caminho é confiar e chamar à existência o desejo do seu coração. Confie, confie, confie, e logo a tempestade vai passar e chegará à bonança.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo