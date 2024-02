O SENTIMENTO DE LIBERDADE NAS TRIBULAÇÕES – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O destino

“A nossa vida é como um barco em meio ao oceano. Oceano que transporta pessoas, sentimentos e histórias. Todos nós somos apenas náufragos, em deriva …. Neste grande oceano …O que chamarmos de… Destino”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

O SENTIMENTO DE LIBERDADE NAS TRIBULAÇÕES

A vida tem os seus próprios percalços, suas dificuldades e provas. E no nosso caminhar as dificuldades surgem, fruto da incerteza da vida. No entanto, se você estiver neste momento sendo atingido pela tempestade e os amigos desapareceram, o melhor caminho é entrar no teu quarto e orar ao Eterno. Certamente, o Eterno lhe ouvirá e lhe consolará em público. Assim, você adora e louva, pelas coisas boas e ruins que Ele lhe proporcionou.

Eis um salmo de adoração e um pedido de socorro ao Eterno. Leia comigo, ore comigo e adore ao Eterno no dia mal.

Levanta-te Senhor (Salmo 3:1-7)

Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim: Não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória, e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo; acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor! salva-me, Deus meu! pois tu feres no queixo todos os meus inimigos; quebras os dentes aos ímpios.

A única coisa que pode lhe fazer livre é o sentimento de gratidão pelo dom da vida e da esperança que nos conduz a certeza da vida eterna. Seja livre, mesmo preso nos grilhões da angústia.

ACONTECEU – COMUNICADO ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Dia 08.03.24 – 18h30

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ACJUS, promove no dia 08 de março, através do Projeto Memória Acadêmica Trajetórias, um grande evento em homenagem as mulheres mossoroenses e potiguares, no qual teremos palestra da Desembargadora Maria Zeneide Bezerra e lançamento do livro “HEI DE VENCER”, além da apresentação do Grupo INCANTO ACJUS (novo repertório) e outras atrações.

No mundo inteiro comemora o 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher. A data lembra a importância das lutas femininas por justiça, igualdade de gênero e respeito. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), também serve para celebrar atos de coragem e a determinação de mulheres comuns que desempenham um papel extraordinário na história de seus países e comunidades. em 1977, a ONU decretou o 8 de março Dia Internacional dos Direitos das Mulheres e pela Paz. A ACJUS tem um compromisso com inarredável com esses dois princípios universais.

Dia 22.03.24

A ACJUS realiza Sessão da Saudade in Memoriam ao acadêmico e Padres Sátiro Cavalcanti Dantas. A diretoria.

REDE SEM FRONTEIRAS

É chegada a hora de começarmos a preparação para a CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL DA REDE SEM FRONTEIRAS, que fechará oficialmente as nossas comemorações do Jubileu de Estanho – 10 anos.

A Convenção será realizada no BRASIL, em Mossoró (RN) e Fortaleza (CE), entre os dias 19 e 25 de agosto. Como sempre, terá uma intensa programação artística, cultural e turística, onde estão previstas muitas atividades e realizações com a participação de nossos membros, parceiros, entidades culturais, públicas e privadas.

É sempre uma alegria unir todos vocês para momentos de integração e cultura. Porque, juntos, somos mais fortes!

PARABÉNS! PARABÉNS!

Parabéns, amigo Josafá Inácio grande educador e merecedor do nosso apoio laudo. Bênçãos de vida longa ao lado da família.

PALESTRA

A Diretoria do GECAPE convida a todos os membros do nosso Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco, para participarem da abertura da Programação GECAPE 2024, através da Reunião Mensal Ordinária On-line, a ser realizada na quarta-feira, 21 de fevereiro, às 20:00h, com transmissão pelo Google Meet, quando receberemos como conferencista convidado o pesquisador e escritor Leonardo Ferraz Gominho, presidente da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino – ABRAES. Aliás, a reunião será o marco que dará início à parceria entre as duas instituições GECAPE e ABRAES, e, na ocasião, seremos brindados com a conferência “Manoel Neto no rastro de Lampião”, título da biografia do militar pernambucano, da autoria do escritor Leonardo Ferraz Gominho. Portanto, será imperdível! Participem e divulguem nos grupos que fazem parte e nas redes sociais digitais. Por fim, a Diretoria agradece ao confrade @Edio Braga Junior, secretário adjunto do GECAPE, pela feitura da arte e/ou card da reunião. Muito obrigado! Avante!

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

HISTÓRIA VIDA DA UERN

Solenidade dos 40 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – Arquivo da UERN

PROGRAMAÇÃO OFICIAL SIMPÓSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – JERICÓ

I SIMPOSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – Catolé do Rocha e Jericó – Paraíba – Nordeste do Brasil – 23 de fevereiro de 2024- Sexta-Feira – NOITE – NOITE SOLENE DE ABERTURA. Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes – Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. 18h Abertura Festiva da Feira de Livros e Artesanatos Abertura da Mostra Itinerante do Museu da Polícia Militar da Paraíba. Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE; 19h Início da Noite Solene – Mestre de Cerimônia – DANNYLO MAIA – Formação da Mesa Solene de Abertura – MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Vice-Presidente da Comissão; PEDRO SANTOS – Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Congregação Franciscana Diligente; ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Diretora do Colégio Normal; LUDIMILLA OLIVEIRA – UFERSA Universidade Federal do Semiárido; MARCÍLIO FALCÃO – SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço; ARCHIMEDES MARQUES – Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço; LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão; NARCISO DIAS – GPEC Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço; ANGELO OSMIRO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará; GERALDO FERRAZ – GECAPE Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco. 19h Hino Nacional e Hino de Catolé do Rocha – Banda do Colégio Normal Francisca Mendes – 19h15 – Entrada do Estandarte do Cariri Cangaço – Conselheiros Cariri Cangaço: Célia Maria Parahybana – João Pessoa PB – Quirino Silva – João Pessoa PB – 19h40 – Apresentação do Cariri Cangaço – Conselheiro EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB – 19h50 – Cumprimentos aos Convidados; 1. MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; 2. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; 3. BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; 4.JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS- Vice-Presidente da Comissão; 20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro HONÓRIO DE MEDEIROS – Natal RN; 2. PEDRO SANTOS- Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; Entrega de Comenda por Conselheira ELANE MARQUES – Aracaju SE; 3. IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Colégio Normal Francisca Mendes – Entrega de Comenda por Conselheiro NARCISO DIAS – João Pessoa PB; 4. ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Colégio Normal Francisca Mendes; Entrega de Comenda por Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; 5. KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro CLÊNIO NOVAES – JS de Belmonte PE; 6. LUDIMILLA OLIVEIRA – Universidade Federal do Semiárido; Entrega de Comenda por Conselheiro WESCLEY RODRIGUES – Sousa PB; 7. JAQUELINE ANDRADE TARGINO – Secretaria de Cultura de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro ANGELO OSMIRO – Fortaleza CE; 8. JOSE SOARES – Pesquisador; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB – 21h – Posse de Novo Conselheiro Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Estola e Diploma entregues por Conselheiros; BISMARCK MARTINS – Pocinhos PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa PB; 21h10 – Posse de Novo Acadêmico da ABLAC JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Fardão, Diploma e Medalha entregues por: ARCHIMEDES MARQUES – Aracaju SE; ELANE MARQUES – Aracaju SE; 21h20 – Lançamento de Revista e Livros – 1. Passagens do Cangaço em Catolé do Rocha; DANNYLO RUANN MAIA – Catolé do Rocha PB; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; 2. Manoel Netto – No Rastro de Lampião; LEONARDO FERRAZ GOMINHO – Floresta PE; 3. As Andanças de Antônio Silvino pelos Sertões do Seridó e Curimataú; FABIANA AGRA – Picuí PB. 4. Ulysses Liberato: Um Cangaceiro a Serviço do Major José Inácio do Barro; JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB; JERDIVAN NÓBREGA DE ARAUJO – Pombal PB; 5. Cangaço em Perspectiva – O Sertão em Lutas; AUTOR E ORGANIZADOR ADRIANO CARVALHO – Jardim CE – 22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço – Atual Sede: Catolé do Rocha PB; BISMARCK MARTINS – JOSE OTAVIO MAIA – PROFESSOR PEREIRA; Próxima Sede: Afogados da Ingazeira PE – AUGUSTO MARTINS – HESDRAS SOUTO – LUIZ FERRAZ FILHO – LOURO TELES – 22h10 Encerramento – 24 de fevereiro de 2024- Sábado – MANHÃ; 8h -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA – Fazenda Dois Riachos – Catolé do Rocha – 9h – CONFERÊNCIA DE CAMPO; Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Conferência “O Assalto às fazendas: Dois Riachos, Curralinho e Arruda, pelo Bando de Sinhô Pereira e suas Consequências Históricas” JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; RODOLFO MAIA Catolé do Rocha-PB – Entrega de Comenda de “Lugar de Memória Cariri Cangaço” Entrega de Comenda por Conselheiros – KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa-PB; Entrega de Comenda “Personalidade Eterna do Sertão” – Coronel Valdevino Lobo Ferreira Maia; Recebida por Francisco Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros; JOAO DE SOUSA LIMA – Paulo Afonso BA – JOAQUIM PEREIRA – Recife PE. Entrega de Comenda “Mérito Cultural Cariri Cangaço” – Avany Benicio Maia – Recebida por José Odivio Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros – GERALDO FERRAZ – Recife PE; JORGE FIQUEIREDO – Entre Rios BA; Visita à Casa Grande da Fazenda Dois Riachos; Visita à Casa Grande de José Lobo; Visita à Igreja da Conceição – 13h – ALMOÇO EM CATOLÉ DO ROCHA – TARDE – 14h30 – PAINEL E DEBATE; Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. “Os Coronéis e o Protagonismo no Rumo dos Destinos dos Sertões” Painelistas – ANGELO OSMIRO Fortaleza CE, Conselheiro Cariri Cangaço; LEANDRO CARDOSO FERNANDES Teresina PI, Conselheiro Cariri Cangaço. IVANILDO SILVEIRA Natal RN, Conselheiro Cariri Cangaço; VALDIR JOSÉ NOGUEIRA SJ de Belmonte PE, Conselheiro Cariri Cangaço. 16h – LANÇAMENTOS – 1. ANAYDE – Ousadia e Poesia no Cenário da Revolução de 30; Anayde Beiriz, Sensibilidade e Paixão; CÉLIA MARIA PARAHYBANA – João Pessoa PB; 16h15 – Entrega de Diplomas de Amigo do Cariri Cangaço; JOSÉ IRARI CAVALCANTI FERREIRA – São José de Piranhas PB; Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; JOÃO DE SOUSA COSTA – João Pessoa PB; Conselheira ANA GLEIDE – Floresta PE; DANNYLO RUAN GALDINO MAIA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro CARLOS ALBERTO DA SILVA – Natal RN; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro JAIR TAVARES João Pessoa PB. NOITE – 19h – CONFERÊNCIA E DEBATE – Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba; “Antônio Matilde – O Sargento de Armas de Lampião: Nascimento, Cangaço e Morte” BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – “Nascimento e Cangaço”; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; Pesquisador e Escritor, Conselheiro Cariri Cangaço; “O Outono do Velho Cangaceiro e sua Descendência” – Debatedores – LUIZ FERRAZ FILHO – Serra Talhada PE; Pesquisador e memorialista, Conselheiro Cariri Cangaço; PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; Pesquisador e livreiro, Conselheiro Cariri Cangaço -21h Encerramento – 25 de fevereiro de 2024- Domingo – MANHÃ – 8h -SAÍDA PARA VISITA EM JERICÓ – SOLENIDADE DE ABERTURA – 8h30 Auditório do Centro Comunitário – Centro – Jericó, Paraíba. – Formação da Mesa Solene de Abertura KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeito Municipal de Jerico; MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão; 8h40 Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar da Paraíba ; 8h45 – Cumprimentos aos Convidados; MANOEL SEVERO BARBOSA- Curador Cariri Cangaço; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão Organizadora; 9h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro VALDIR NOGUEIRA – SJ Belmonte PE; 2. Câmara Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JUNIOR ALMEIDA – Capoeiras PE; 3. Secretaria de Cultura de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSUÉ SANTANA MACEDO – Saquarema RJ; 3. Claudizon de Sousa Galvão; Entrega de Comenda por Conselheiro MANOEL BELARMINO – Poço Redondo SE – 9h50 – CONFERÊNCIA E DEBATE – Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB – Conferência – “O Ataque do bando de Sinhô Pereira a Jericó e suas consequências” – JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO Pombal-PB – Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – 12h – ALMOÇO EM JERICÓ; Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE.

LEMBRANÇAS ETERNAS

Wellington Barreto e Padre Sátiro Cavalcanti Dantas – 2022

Sátiro plantando uma palmeira no início da Praça Wilson Bezerra.

CONVITE ESPECIAL

Aniversário da amiga escritora Rosanny Amorim. Fui lá parabeniza-la e saborear o bolo. Dona Rosanny tem seis livros prontos, inclusive, em maio poderemos ter mais um lançamento dessas obras. Parabéns para Dona Rosanny, saúde e mais produções literárias. Dia 22.03.24 – 17h30 no PCAMMM teremos o chá da tarde e o lançamento do livro: Mensagens Cristãs: Hoje e sempre. Será um momento ímpar de nossas vidas.

LANÇAMENTO – LIVRO HEI DE VENCER

NOVIDADE NA BELA E QUENTE MOSSORÓ

INSCRIÇÕES OPERADOR DAS ARTES CÊNICAS

GRANDE OPORTUNIDADE!

Você que tem o sonho de se tornar ator/atriz, sonoplasta, iluminador, dublador, chegou sua vez de se profissionalizar como operador das artes cênicas. A Associação Cultural Cidade Viva – ACCV, abre as inscrições para o Curso Profissionalizante de Artes Cênicas 2024 em Mossoró, com duração de um ano, obedecendo a grade curricular do MEC e com reconhecimento do Sindicato dos Artistas do Rio Grande do Norte – SATED. O Curso é totalmente gratuito.

Quais os benefícios de ser um operador das artes cênicas?

– Reconhecimento de Classe

– Amparo legal da lei Nº 6533, de 24 de maio de 1978

– Possibilidade de participação em seleções de elenco em todo o Brasil

– Participação em fomentos culturais do município e Estado.

O que é preciso para fazer o curso?

Ter idade mínima de 16 anos completos. Comparecer na audição para seleção de alunos, no dia 09 de março. (A data e o horário da audição serão repassados posteriormente aos inscritos através do WhatsApp ou Email) Ter disponibilidade para frequentar as aulas às terças e quintas feiras, das 19:00 às 22:00 horas. (O curso acontecerá na UERN, campus universitário central Mossoró. Na faculdade de Serviço Social – FASSO) Muita vontade e determinação Ser pontual

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todas as segundas-feiras das 6:30 às 7:00h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2024, deu início as entrevistas de grande valor intelectual e social. Desta feita conversamos com o professor dr. Wellington Barreto que foi nomeado coordenador no RN do Rede Sem Fronteiras. Portanto, agradecemos a todos que tira pouco do seu tempo para ajudar o desenvolvimento cultural da nossa cidade, Estado e do nosso país. Meu sincero, obrigado.

Leia e ore comigo

Pai-nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso nome.

Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na Terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.