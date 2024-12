O SE RECONHECER – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

As coisas acontecem tão rapidamente que não temos tempo para assimilar. É o mundo gira muito rápido, e às vezes não permite olhar para trás. E nessas voltas repentinas, traz consigo ventos calmos, e às vezes tempestuosos.

E assim, o que está determinado a chegar, vem. E o que tiver que partir, vai. Pois aquilo que não faz mais parte de nossa vida, o Eterno retira. Entretanto, o que foi determinado fazer parte de sua vida vem se aproximando. E as coisas que não fazem mais parte de sua vida devem tomar um novo rumo.

Às vezes, as aparentes derrotas apenas são uma lição, aprendizagem mesmo, para podermos compreender que a perda às vezes é ganhar. E assim as batalhas, que parecem derrotas, são, na verdade, livramentos que o Eterno lhe deu. E o que Ele planejou para sua vida virá no tempo certo, e quando menos você esperar.

As perdas são capazes de nos tornar um ser humano melhor, mais resiliente, forte emocionalmente e humanizado. Na vida é inevitável perdas, o que se amar ou que se quer, reconhecer e aceitar é um processo saudável e de crescimento pessoal. Assim como nos ensina o sentido da vida.

Na vida, temos um jeito teimoso de procrastinar, pensar, pensar e pensar numa saída pelo nosso próprio esforço ou quem sabe pela nossa inteligência. No entanto, é bom lembrar que, o que fazemos de mal, ele retorna em forma de pagamento. Porém, quando fazemos bem, recebemos o bem como retorno.

E assim, a lei do retorno e a lei da semeadura, juntas pelo Eterno, levam às lágrimas ou ao sorriso. Infelizmente, acontece de uma forma ruim, pois quem planta o bem, colhe o bem e quem planta o mal, colhe o mal.

O Eterno determinou o melhor para sua vida e isso logo acontecerá, virá como num piscar dos olhos, e não precisa de grandes ações, correrias, busca incansável. Pelo contrário, virá silenciosamente para suas mãos.

Quase sempre nossa teimosia é que nos faz sofrer. Veja quantas vezes você se levantou, quantos desertos já foram enfrentados e vencidos. Quanto caminhos duros e de pedras você venceu. Então, o caminho é reconhecer e deixar as coisas e deixar ir, o que já não lhe pertence mais.

O eterno está neste momento olhando para você, e certamente, o que Ele tem para você é especial. Então, o que tiver que ir embora, deixa ir! Pois o Eterno está no controle de tudo e nada é por acaso.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo