O RN é o segundo estado com a maior proporção de prefeitas eleitas

O Rio Grande do Norte, terra da primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano, eleita em Lajes em 1928, foi o segundo estado brasileiro com maior proporção de prefeitas eleitas.

Nas eleições de domingo, 42 mulheres foram eleitas para o cargo de prefeita nos 127 municípios potiguares. Entre os destaques, está a Professora Nilda (SD), que será a primeira mulher a governar Parnamirim, o terceiro maior município do estado.

Isso representa que 25,61% dos 16 municípios do RN serão administrados por mulheres, ficando atrás apenas de Roraima, que terá 26,67% de suas cidades sob gestão feminina. A diferença é que Roraima possui apenas 15 municípios e elegeu quatro prefeitas.

Em nível nacional, o percentual de cidades governadas por mulheres aumentou para 15,5%, o maior índice dos últimos oito anos, e o Rio Grande do Norte superou essa média nacional.

Apesar desse avanço, o número de prefeitas no RN ainda é desproporcional em relação à população feminina, que constitui 51% do total, e ao número de eleitoras, que representa 52,5% do eleitorado potiguar.