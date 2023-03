O que se sabe até agora sobre ataque a escola de SP que deixou uma professora morta e quatro pessoas feridas

O ataque ocorreu na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, Zona Oeste da capital, por volta das 7h20 da segunda (27), na hora em que a professora fazia a chamada. Um estudante de 13 anos, do 8º ano, que havia sido transferido para a escola no início do mês, esfaqueou quatro professoras e um aluno dentro da unidade.