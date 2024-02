O QUE FAZER, QUANDO PRECISAR DE UM AMIGO? – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O QUE FAZER, QUANDO PRECISAR DE UM AMIGO?

Ninguém deve estar ou ser sozinho na vida, pois a solidão traz sequelas flagelantes a alma e ao corpo físico. No corpo, encontramos uma série de doenças relacionadas a solidão, entre elas podemos citar: estresse, depressão, doenças cardiovasculares e até mesmo diminuição da expectativa de vida. E nesta perspectiva, Cristo nos eleva a condição de servos para amigos, como anuncia o apóstolo João: “Já não vos chamo servos (…), a vós chamei-vos amigos” (Jo 1515).

Por outro lado, temos um forte aviso sobre os tipos de amizade que podem nos levar à ruína. Diz Salomão: “Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão”. (Provérbios 18:24).

Eis um conselho real e prático… Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. (Mt 6:6). E o Eterno fará existir no mundo físico o seu pedido, pois Ele é aquele que faz existir.

Num mundo coberto pela concorrência, às vezes desleais. Cheio de transtornos, angústias, dores, desamparo e solidão. Encontramos um amigo, que, nas horas mais difíceis da vida, está disposto a ouvi-lo, segura em sua mão e lhe mostrar uma saída.

Em sua passagem pela existência humana, o Eterno Cristo Jesus sempre evidenciou o seu grande amor e a sua misericórdia pelas outras pessoas. E os chamou para serem seu amigo, ao revelar: “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando” (João 15: 14).

O maior exemplo de amor pelo amigo é Cristo. Ele tem um amor profundo e sem preconceito, e sua misericórdia anuncia a generosidade e a bondade em perdoar.

Mesmo diante da depravação e prevenções humanas, Ele demonstra o seu amor, como descreve as Sagradas Letras. Ainda que as condições morais, sociais e éticas estejam aniquiladas, o seu amor permanece eternamente. Ele ama, assim como amou a mulher no poço de Jacó, mesmo sabendo de suas ações reprováveis; salvou a mulher adultera, que tinha pena de morte determinada pela lei pelos homens; mostrou amor e amizade pelos leprosos, pelos rejeitados sociais; Ele acolheu todos os que estavam a margem da sociedade, principalmente os cegos, os aleijados, os paralíticos, e a todos que estavam ou estão em estado de risco. Ele está vivo e ama ao oferecer a vida eterna, basta acreditar!

Eis alguns versículos que podem consolar o seu coração. Leia, medite e guarde na tabua do coração e da alma.

A fé como justiça – “Abraão creu em Deus, e isto lhe foi computado como justiça”, e foi chamado amigo de Deus. (Tiago 2,23)

O chamado – Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz seu patrão. Mas vos chamo de amigos, porque vos manifestei tudo o que ouvi de meu Pai. (Jo 15:15)

O Eterno é – Amigo fiel, é poderoso refúgio, quem o descobriu, descobriu um tesouro. (Ec. 6:14)

O verdadeiro amigo – existe amigo mais apegado que um irmão. (Provérbios 18:24).

O conselho do Eterno – Não abandone o seu amigo nem o amigo de seu pai; quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão; melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. (Provérbios 27:10)

O amigo que ama – Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. (João 15:13-15)

Portanto, quando precisar conversar com o verdadeiro amigo, o eterno, entre no teu quarto e feche a tua porta e converse em segredo com o eterno, e ele vai lhe responder e lhe honrar em público

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo