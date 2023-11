O que é um SUV? Entenda os quesitos usados para se definir um

Os SUVs, ou Veículos Utilitários Esportivos, compõem uma fatia significativa do mercado mundial de automóveis. No Brasil, os SUVs representam 43% das vendas de veículos novos anualmente. No entanto, a classificação para que um carro seja considerado um SUV pode ser um tanto quanto confusa. Pensando nisso, preparamos um guia rápido sobre tudo o que é preciso saber sobre os SUVs. Confira:

De onde vieram os SUVs?

A história desse tipo de veículo remete ao tempo em que os primeiros carros e carroças ainda compartilhavam as estradas. Com o desenvolvimento de tecnologias e formas de produção mais eficientes, os cavalos foram deixados de lado e as carroças passaram a ser motorizadas, especialmente pelo fato de possuírem uma carroceria alta e ampla para levar as cargas.

Dessa maneira, surgiram as primeiras picapes, e, com o passar do tempo, foi sentida a necessidade de carregar cargas e também a família a qual pertencia o veículo. Foi assim que em 1935 surgiu o primeiro modelo de SUV, um automóvel com 3 fileiras de bancos que podiam ser rebatidos e transformados em um veículo de carga.

Mas o que classifica um veículo como SUV?

Se formos definir um SUV através do consenso geral, é um veículo alto, com amplo espaço interno, pesado, com um motor potente para aguentar o próprio peso e o peso da carga levada, com capacidade para vencer obstáculos tanto em estradas pavimentadas quanto de terra, lama e areia.

No entanto, esse tipo de definição pode levar a distorções de classificação e chegar a impasses de alguns modelos que não se encaixam em nenhuma classificação. Por isso, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) criou uma lista de requisitos para a classificação. Se um automóvel cumprir 4 dos 5 requisitos, ele pode ser classificado como um SUV; os requisitos são:

1- Ângulo de ataque mínimo de 23°, com tolerância de -1°.

2- Ângulo de saída mínimo de 20°, com tolerância de -1°.

3- Ângulo de transposição de rampa mínimo de 10°, com tolerância de -1°.

4- Altura mínima livre do solo entre os eixos de 200 mm, com tolerância de -20 mm.

5- Altura livre do solo sob os eixos dianteiro e traseiro mínima de 180 mm, com tolerância de -20 mm.

Dessa forma, fica mais fácil e claro classificar e enquadrar diferentes modelos dentro da categoria SUV. Um dos modelos mais característicos e que atendem todos esses requisitos pertence à Volkswagen: o modelo T-Cross.

O T-Cross é considerado um SUV padrão, mas há, no entanto, outros modelos de SUVs menores que são chamados de SUV compacto. Inclusive, esse é um dos motivos de muitos brasileiros preferirem comprar T-Cross ao invés de outros modelos de outras montadoras, pelo fato de ser um veículo altamente padronizado dentro dos parâmetros de classificação.