O que é e qual a importância de implementar o gerenciamento de impressão em uma empresa?

Um dos grandes desafios para muitas empresas é o gerenciamento de impressões, cópias e digitalizações, que podem acarretar gastos desnecessários, devido a ineficiência dos processos. Por isso, o gerenciamento de impressão em uma empresa pode ser uma forma de otimizar esse processo e melhorar sua eficiência.

De acordo com uma pesquisa da IDC Brasil, empresa especializada em inteligência de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia da informação e telecomunicações, cerca de 1% a 3% do orçamento operacional das empresas é destinado para custos de impressão.

O que é o gerenciamento de impressão

O gerenciamento de impressões é uma forma eficiente de monitoramento dos dispositivos de impressão, digitalização e cópias dentro de uma empresa. O modelo consiste em um conjunto de soluções tecnológicas que ajudam a controlar o uso dos dispositivos e seus insumos pelos funcionários.

Com isso, é possível realizar um mapeamento e gerenciamento de todos os dispositivos ligados as impressoras e copiadoras, a fim de realizar um controle mais abrangente. Com isso, é possível identificar os gargalos de impressão e realizar um controle de gastos mais eficiente, além da conscientização dos colaboradores sobre o uso das impressoras.

Entre as principais vantagens de optar pelo gerenciamento de impressão, estão:

Controle sobre os insumos de impressão, como papel e tintas;

Integração das impressoras;

Monitoramento remoto e facilitado;

Segurança avançada;

Rastreamento de uso das impressoras.

Como implementar o gerenciamento de impressão

Uma das maneiras mais eficientes de realizar o gerenciamento de impressão é utilizando o outsourcing de impressão. Essa prática consiste na terceirização do setor de impressão, permitindo que a empresa contratada tenha foco total no desempenho e na eficiência dos processos.

Outra vantagem do outsourcing de impressão é a rápida resolução de problemas, como a troca de máquinas danificadas, a rápida reposição de insumos, a garantia de um backup específico para os setores mais críticos da empresa e a disponibilidade de bons equipamentos, como a impressora Epson. Para empresas que trabalham com grandes volumes de impressão, esse gerenciamento específico ainda garante melhores prazos de entrega e mais confiabilidade nos processos.

Com o gerenciamento das impressões do setor sendo realizado por uma empresa terceirizada e especializada, os processos de impressão ficam todos centralizados em um único setor, garantindo aos gestores mais tempo hábil para se dedicar a assuntos relacionados ao crescimento e desenvolvimento da empresa.