Programa de Pós-graduação da UFERSA realizará o VI Seminário em setembro

O programa de Pós-graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições da Universidade Federal Rural do Semi-árido (PPGCTI/UFERSA), realizará de 17 a 19 de setembro deste ano o seu VI Seminário Interdisciplinar, com a temática “Arte, Ciência e Tecnologia: tessitura de percursos de cuidado e aprendizagem”.

Para esta edição, o Seminário preparou espaços de reflexões e debates sobre a pluralidade de contribuições teóricas, epistêmicas, éticas, educativas e artísticas aos desafios civilizatórios contemporâneos pertinentes ao campo interdisciplinar.

“Interessa-nos lançar um olhar analítico e propositivo com relação às urgências e implicações das relações de produção de conhecimento na relação centro-periferia e do papel da educação científica em âmbito nacional, bem como de sua capilarização nas regiões interioranas”. Informa a comissão organizadora do evento.

*CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA PELO SITE OFICIAL DO EVENTO NO LINK ABAIXO:*

https://ppgcti2024.ufersa.com.br/