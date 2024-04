O PODER DA ORAÇÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – a oração

“Se eu orar! os céus, vão se moverem. Se eu orar! Clamar e um humilhar, o Eterno vai responder. Se eu orar! A mão do eterno vai agir. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

O PODER DA ORAÇÃO

A oração, é um fenômeno que ocorre no mundo material, gerando interferência no mundo espiritual, o qual tem seus reflexos no mundo físico.

A oração de coração humilde e contrito, tem um grande poder de mudar as situações da vida, como afirmam as sagradas letras: E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito”. (1Jo 5:14-15).

Há um segredo na oração, a qual é a humilde e propósito que o coração atinou. Poiso eterno sonda o mais profundo e mais secreto e conhece tudo. Ao que tem coração contrito, Ele responde de forma clara e cheio de amor.

A oração não são belas palavras, não são gestos significativos, não são fórmulas mágicas, não se baseia em eloquência, não precisa de frases de efeito, como ensinam as letras sagradas: “E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lho peçais” (Mt 6.7-8). Todavia, a oração sincera atrai a presença do eterno e a sua misericórdia, como afirma o salmista: “Então, na sua angústia, clamaram ao SENHOR, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança; e, assim, os levou ao desejado porto” (Sl 107.28-30).

Eis algumas chaves que podem ajudá-los a compreender o poder da oração e na conquista de uma vida plena:

Chamara existência pela fé – “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.” (Hebreus 11:1)

Ore quando as angústias surgirem – Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. (Filipenses 4:6-7)

A certeza da oração atendida – E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. (João 14:13-14)

A oração é uma constate busca – Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. (Mateus 7:7)

Viver em espírito de oração – Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, (Efésios 6:18)

A oração faz cessar a tormenta – Então clamam ao Senhor na sua angústia; e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram; assim os leva ao seu porto desejado. (Salmos 107:28-30)

A cura física e espiritual pela oração – Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. (Tiago 5:14-16)

A oração e a fé materializam o desejo – E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. (Mateus 21:22)

Portanto, mesmo que você não saiba bem o que dizer em oração, mesmo orando em gemido, com um coração contrito e sincero, a presença do eterno será poderosa de tal forma que o milagre já não é tão importante. Os antigos rabinos ensinam que a oração é uma escada: sua base está na terra e seus degraus se erguem até os céus, quando mais oramos, mais próximos estamos de Deus. A oração é a chave de muitas portas espirituais!

PENSAMENTO – A ansiedade.

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês”. (1 Pedro 5:7)

PENSAMENTO – O caminho

“Quando vem chegando à tempestade, o caminho é orar”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo – salmo 5

1 DÁ ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação.

2 Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei.

3 Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei.

4 Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal.

5 Os loucos não pararão à tua vista; odeias a todos os que praticam a maldade.

6 Destruirás aqueles que falam a mentira; o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.

7 Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.

8 Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos; endireita diante de mim o teu caminho.

9 Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua.

10 Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti.

11 Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome.

12 Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo.

Ore comigo: Senhor tu es minha única esperança, pois foi comprado com o teu sangue. Tenha misericórdia de mim e me socorre nos dias difíceis.