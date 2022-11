O Papa Francisco despede-se do Reino do Bahrein

Vatican News

O Papa Francisco deixou o Reino do Bahrein, neste domingo (06/11), concluindo sua 39ª Viagem Apostólica Internacional. O avião papal decolou às 13h16, hora local, 7h16 no horário de Brasília.

A cerimônia de despedida realizou-se na Base Aérea de Sakhir, em Awali, onde o Pontífice foi acolhido pelo rei do Bahrein, Sua Majestade Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, pelo rei herdeiro e pelo primeiro-ministro, por outros três filhos do rei e por um neto, na Sala Real onde houve um breve encontro. Estava também presente na cerimônia de despedida o Grão Imame de Al-Azhar, Muhammad Ahmad Al-Tayyeb.

A chegada o Papa Francisco ao Aeroporto Internacional de Roma/Fiumicino está prevista para às 16h locais, meio-dia em Brasília.

Foi a 39ª viagem apostólica

Esta foi a 39ª Viagem do Papa Francisco que já visitou 54 países diferentes nestes quase 10 anos de pontificado. Dentro da Itália, o Papa fez 31 visitas pastorais a 41 cidades ou vilarejos. Sua última viagem ao exterior foi ao Cazaquistão de 13 a 15 de setembro deste ano por ocasião do VII Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais.

Logotipo e lema

O logotipo da viagem foi formado pelas bandeiras do Reino do Bahrein e da Santa Sé, representadas de forma estilizada como duas mãos abertas para Deus, simbolizando também o compromisso dos povos e nações de se encontrarem num espírito de abertura, sem preconceitos, como “irmãos e irmãs”. O fruto do encontro fraterno foi o dom da paz, simbolizado pelo ramo de oliveira representado no centro das “duas mãos”.

A escrita “Papa Francisco” foi o azul para indicar que a Viagem Apostólica foi confiada à intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, venerada sob o título de Nossa Senhora das Arábias, particularmente na catedral do mesmo nome, um presente do Reino do Bahrein à Igreja Católica do país.

O lema da Visita, “Paz na terra aos homens de boa vontade”, foi inspirado nas palavras cantadas pelos anjos na história do nascimento do Senhor no Evangelho de Lucas.