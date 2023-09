O Papa: em Marselha para promover percursos de paz, colaboração e integração

Mariângela Jaguraba – Vatican News

Após a oração mariana do Angelus, deste domingo (17/09), o Papa Francisco recordou sua viagem a Marselha, na França, na próxima sexta-feira 22 e no sábado 23, para participar da conclusão do festival ecumênico e inter-religioso dos países que fazem fronteira com o Mediterrâneo.