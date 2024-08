O Papa: desejo ir a Nicéia em 2025 com Bartolomeu para o aniversário de 1700 anos do Concílio

O Pontífice agradeceu a presença da delegação do patriarcado, agradeceu também ao patriarca Bartolomeu I e ao Santo Sínodo do Patriarcado Ecumênico por terem enviado novamente, este ano, uma delegação para participar “da Solenidade dos Santos Padroeiros da Igreja de Roma, os Apóstolos Pedro e Paulo, que testemunharam sua fé em Jesus Cristo até o martírio nesta cidade”.

A sua visita nesta ocasião, bem como o envio de uma delegação minha ao Fanar na festa do Apóstolo André, irmão de Pedro, oferecem a oportunidade de experimentar a alegria do encontro fraterno e testemunhar os profundos laços que unem as Igrejas irmãs de Roma e Constantinopla, com a firme decisão de avançar juntos para o restabelecimento da unidade para a qual somente o Espírito Santo pode nos guiar, a da comunhão na legítima diversidade.

O encontro em Jerusalém entre Paulo VI e Atenágoras

O Papa recordou que “este caminho de aproximação e pacificação recebeu um novo impulso com o encontro entre o santo Papa Paulo VI e o santo Patriarca Ecumênico Atenágoras, realizado sessenta anos atrás em Jerusalém“. “Depois de séculos de afastamento recíproco, esse encontro foi um sinal de grande esperança, que nunca deixa de inspirar os corações e as mentes de tantos homens e mulheres que hoje anseiam por alcançar, com a ajuda de Deus, o dia em que poderemos participar juntos do banquete eucarístico”, disse ainda Francisco, recordando que dez anos atrás, em maio de 2014, Sua Santidade Bartolomeu e ele foram em peregrinação a Jerusalém, para comemorar o 50º aniversário desse evento histórico. “Foi lá, onde nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, e onde o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez, que reafirmamos nosso compromisso de continuar caminhando juntos rumo à unidade pela qual Cristo, o Senhor, pediu ao Pai, «para que todos sejam um»”, disse ainda o Papa.

A amizade com Bartolomeu

“Mantenho viva e grata a lembrança daquela peregrinação comum com Sua Santidade Bartolomeu e dou graças a Deus, Pai misericordioso, pela amizade fraterna que se desenvolveu entre nós ao longo desses anos.”

Ela foi alimentada em numerosos encontros, em muitas ocasiões de colaboração concreta entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa sobre questões de grande relevância para as Igrejas e para o mundo, como o cuidado da criação, a defesa da dignidade humana e a paz.