O Papa, crise do grão: o grito de quem tem fome sobe ao céu

Mariangela Jaguraba – Vatican News

Após a oração mariana do Angelus deste domingo (30/07), o Papa Francisco recordou novamente a Ucrânia:

Não deixemos de rezar pela martirizada Ucrânia, onde a guerra destrói tudo, até o grão. Esta é uma ofensa grave a Deus, porque o grão é seu dom para alimentar a humanidade; e sobe ao Céu o grito de milhões de irmãos e irmãs que passam fome. Faço um apelo aos meus irmãos, às autoridades da Federação Russa para que a iniciativa do Mar Negro seja restaurada e grão possa ser transportado com segurança.

Guterres: crise vai pesar principalmente sobre os países pobres

Numa entrevista, neste domingo, ao jornal italiano La Repubblica, o secretário-geral da ONU, António Guterres, critica a decisão da Federação Russa de pôr fim à implementação da Iniciativa do Mar Negro, acordo mediado pelas Nações Unidas que permitiu a exportação segura de mais de 33 milhões de toneladas de cereais e produtos alimentares em 45 países com mais de mil navios. “Quando milhões e milhões de toneladas de grãos são retirados do mercado, de acordo com as leis econômicas, isso levará a preços mais altos dos que existiriam com o acesso normal ao grão ucraniano nos mercados internacionais. Esses aumentos de preços serão pagos por todos, em todos os lugares, e especialmente pelos países em desenvolvimento e pelas pessoas vulneráveis ​​nos países de renda média e até desenvolvidos”, disse Guterres.