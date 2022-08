O Oficial da reserva do exército, Tenente Schwatey, hoje empresário, tem como meta abrir um novo aeroporto no município de Mossoró. O Aeroporto Dix-Sept Rosado que já foi alvo de muitas críticas e polêmicas por suas inúmeras limitações recebeu o Tenente no ano de 2012 para uma missão e de lá surgiu a ideia de uma solução mais viável para o aeroporto da cidade. A proposta dele é construir um equipamento do zero e em outro lugar. Hoje o aeroporto de Mossoró fica dentro da cidade. O projeto seria construir um aeroporto com cargas e passageiros, com voos nacionais e internacionais e exportação e importação de produtos. A ideia seria construir nas margens da BR 405, no caminho para Apodi e os recursos para investimento seriam de uma parceira público-privado. Caso o projeto fosse colocado em prática, a expectativa de conclusão é de 36 meses, com 15 mil empregos diretos e 35 mil empregos indiretos sendo gerados.