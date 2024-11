O Mossoroense inicia série de entrevistas com candidatos à presidência da OAB Mossoró

Nesta semana, o portal O Mossoroense realizará uma sequência de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Mossoró, oferecendo aos advogados e ao público a oportunidade de conhecer as propostas e visões dos concorrentes.

As entrevistas seguirão a ordem alfabética dos candidatos. Na segunda-feira, 18, será publicada a conversa com Darwin Sales. Na quarta-feira, 20, será a vez de Denys Tavares, e na sexta-feira, 22, Lorena Gualberto encerrará a série.

Para garantir a igualdade de condições entre os participantes, todos responderão às mesmas perguntas, abordando temas como mulher advogada, valorização da advocacia, prerrogativas e perspectivas para o futuro da OAB Mossoró.

Fique atento ao O Mossoroense e acompanhe as propostas dos candidatos para decidir quem liderará a advocacia mossoroense nos próximos anos.