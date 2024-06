O ETERNO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O ETERNO

“Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas?” (Êx 15:11).

2 Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus.

3 Tu reduzes o homem à destruição; e dizes: Tornai-vos, filhos dos homens.

4 Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite.

5 Tu os levas como uma corrente de água; são como um sono; de manhã são como a erva que cresce.

6 De madrugada floresce e cresce; à tarde corta-se e seca.

7 Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados.

8 Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto.

9 Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação; passamos os nossos anos como um conto que se conta.

10 Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando.

11 Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor.

12 Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. (Salmo 90).

O Eterno Tem: Asseidade; Eternidade; Unidade; Imutabilidade; Infinitude; Onipresença; Onipotência; Onisciência; Soberania; Amor; Bondade; Misericórdia; Sabedoria; Justiça; Santidade; Veracidade; Liberdade e Paz.

Portanto, todos os dias devemos buscar compreender quem é o Eterno, pois muitos, em nossa geração, infelizmente fazem pouco caso ou desdenham do criador. Por outro lado, nossas limitações muitas vezes e nos retraem no conhecimento da grandeza do Eterno e suas ações em cada dia.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“…de eternidade a eternidade, tu és Deus”. (Salmo 90)