O e-mail está nos tornando miseráveis

No início de 2017, uma lei trabalhista francesa entrou em vigor que tentava preservar o chamado direito de se desconectar. Empresas com cinquenta ou mais funcionários foram obrigadas a negociar políticas específicas sobre o uso de e-mail após o expediente, com o objetivo de reduzir o tempo que os funcionários ficam em suas caixas de entrada à noite ou no fim de semana. Myriam El Khomri, a ministra do Trabalho na época, justificou a nova lei, em parte, como uma medida necessária para reduzir o esgotamento . A lei é complicada, mas aponta para um problema universal, que se tornou mais difícil de evitar durante a recente mudança em direção a uma abordagem mais frenética e improvisada do trabalho: o e-mail está nos deixando infelizes.

Para estudar os efeitos do e-mail, uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade da Califórnia, Irvine, conectou quarenta funcionários de escritório a monitores de frequência cardíaca sem fio por cerca de doze dias. Eles registraram a variabilidade da frequência cardíaca dos indivíduos, uma técnica comum para medir o estresse mental. Eles também monitoraram o uso do computador dos funcionários, o que lhes permitiu correlacionar as verificações de e-mail com os níveis de estresse. O que eles encontraram não surpreenderia os franceses. “Quanto mais tempo alguém gasta com e-mail em [uma determinada] hora, maior é o estresse dessa hora”, observaram os autores. Em outro estudo, os pesquisadores colocaram câmeras térmicas abaixo do monitor do computador de cada participante, permitindo que eles medissem as “explosões de calor” no rosto de uma pessoa que indicam sofrimento psicológico. Eles descobriram que lotes de cheques na caixa – uma “solução” comumente sugerida para melhorar a experiência de uma pessoa com e-mail – não é necessariamente uma panacéia. Para aquelas pessoas que pontuaram alto no traço de neuroticismo, lotes de e-mails na verdade os deixavam mais estressados, talvez devido à preocupação com todas as mensagens urgentes que estavam ignorando. Os pesquisadores também descobriram que as pessoas respondiam aos e-mails mais rapidamente quando estavam sob estresse, mas com menos cuidado – um programa de análise de texto chamado Pesquisa Lingüística e Contagem de Palavras revelou que esses e-mails ansiosos tinham mais probabilidade de conter palavras que expressavam raiva.

Outros pesquisadores descobriram conexões semelhantes entre e-mail e infelicidade. Um estudo, publicado em 2019, analisou as tendências de longo prazo na saúde de um grupo de quase cinco mil trabalhadores suecos. Eles descobriram que a exposição repetida a “altas demandas de tecnologia de informação e comunicação” (tradução: a necessidade de estar constantemente conectado) estava associada a resultados de saúde “abaixo do ideal”. Essa tendência persistiu mesmo depois de ajustar as estatísticas para fatores de complicação potenciais, como idade, sexo, status socioeconômico, comportamento de saúde, índice de massa corporal, tensão no trabalho e suporte social. Claro, não precisamos de dados para capturar algo que muitos de nós sentimos intuitivamente. Recentemente, fiz uma pesquisa com os leitores do meu blog sobre e-mail. “É lento e muito frustrante. . . . Muitas vezes sinto que o e-mail é impessoal e uma perda de tempo, ”Disse um entrevistado. “Estou exausto – apenas acompanhando”, admitiu outro. Alguns foram mais longe. “Sinto uma necessidade quase incontrolável de parar o que estou fazendo para verificar o e-mail”, relatou uma pessoa. “Isso me deixa muito deprimido, ansioso e frustrado.”

Quando os funcionários estão infelizes, seu desempenho é pior. Eles também são mais propensos, como advertiu o ministro do Trabalho francês, a queimar, levando ao aumento dos custos de saúde e à alta rotatividade de funcionários. Um professor da Harvard Business School descobriu que dar a um grupo de consultores de gestão uma folga previsível do e-mail aumentou a porcentagem deles que planejavam permanecer na empresa “por um longo prazo” de quarenta por cento para cinquenta e oito por cento. O poder do e-mail de nos deixar infelizes também tem implicações mais filosóficas. Existem duzentos e trinta milhões de trabalhadores do conhecimento no mundo, o que inclui, de acordo com o Federal Reserve, mais de um terço da força de trabalho dos EUA. Se essa população massiva está sendo miserável por uma devoção servil a caixas de entrada e canais de bate-papo, então isso se soma a uma grande miséria global!

Dadas essas apostas, é ainda mais surpreendente que gastemos tão pouco tempo tentando entender a origem desse descontentamento. Muitos na comunidade empresarial tendem a descartar o custo psicológico do e-mail como um efeito colateral incidental causado por maus hábitos na caixa de entrada ou uma constituição fraca. Acredito, entretanto, que forças muito mais profundas estão em jogo para gerar nossa incom

Anecessidade de interagir uns com os outros é uma das forças motivacionais mais fortes que os humanos experimentam. Como o psicólogo Matthew Lieberman explica em seu livro “ Social: Por que nossos cérebros estão conectados para se conectar ”, as redes sociais codificadas em nossos neurônios estão ligadas aos nossos sistemas de dor, criando os intensos sentimentos de desgosto que sentimos quando alguém próximo a nós morre , ou a desolação total que podemos experimentar quando estamos isolados de outras pessoas por muito tempo. “Essas adaptações sociais são fundamentais para nos tornar a espécie de maior sucesso na Terra”, escreve Lieberman.

O outro lado de uma obsessão evolutiva com a interação social é um sentimento correspondente de angústia quando ela é frustrada. Da mesma forma que nossa atração pela comida está associada à sensação torturante de fome em sua ausência, nosso instinto de conexão é acompanhado por um mal-estar ansioso quando negligenciamos essas interações. Isso é importante no escritório, porque um efeito colateral infeliz da comunicação esmagadora por e-mail é que ela constantemente o expõe exatamente a essa forma de sofrimento social. Uma abordagem frenética à colaboração profissional gera mensagens mais rápido do que você consegue acompanhar – você termina uma resposta apenas para descobrir que mais três chegaram nesse ínterim e, enquanto você estiver em casa à noite, ou no fim de semana, ou quando estiver de férias,

Quando você pula uma refeição, dizer ao seu estômago roncado que a comida está chegando no final do dia e, portanto, que não há motivo para temer a fome, não alivia a poderosa sensação de fome. Da mesma forma, explicar a seu cérebro que as interações negligenciadas refletidas por sua caixa de entrada cheia têm pouco a ver com a saúde de seus relacionamentos não parece impedir uma sensação correspondente de ansiedade de fundo. Podemos realmente medir esse triunfo de antigos impulsos sociais sobre o cérebro racional moderno em laboratório. Em um estudo particularmente tortuoso, os pesquisadores descobriram como avaliar discretamente nossa resposta psicológica à conexão digital prejudicada. Os indivíduos foram trazidos para uma sala para trabalhar em quebra-cabeças de palavras. Disseram a eles que, como parte do experimento, o pesquisador também queria testar um monitor de pressão arterial sem fio. Deixa-se o sujeito trabalhar nos quebra-cabeças e, após alguns minutos, o pesquisador retorna à sala e explica que o smartphone do sujeito está criando “interferência” no sinal sem fio, por isso é necessário mover o telefone para uma mesa quatro pés de distância – ainda ao alcance da voz, mas fora de alcance. Depois de mais alguns minutos trabalhando em um quebra-cabeça, o pesquisador disfarçadamente liga para o telefone do sujeito. Neste ponto, o sujeito está tentando resolver o quebra-cabeça de palavras ao ouvir seu telefone tocar do outro lado da sala, mas é impedido de atendê-lo por causa de um aviso prévio do pesquisador de que é importante não se levantar “para qualquer razão.” o pesquisador volta para a sala e explica que o smartphone do sujeito está criando “interferência” com o sinal sem fio, então ele precisa mover o telefone para uma mesa a um metro de distância – ainda ao alcance da voz, mas fora do alcance. Depois de mais alguns minutos trabalhando em um quebra-cabeça, o pesquisador disfarçadamente liga para o telefone do sujeito. Neste ponto, o sujeito está tentando resolver o quebra-cabeça de palavras ao ouvir seu telefone tocar do outro lado da sala, mas é impedido de atendê-lo por causa de um aviso prévio do pesquisador de que é importante não se levantar “para qualquer razão.” o pesquisador volta para a sala e explica que o smartphone do sujeito está criando “interferência” com o sinal sem fio, então ele precisa mover o telefone para uma mesa a um metro de distância – ainda ao alcance da voz, mas fora do alcance. Depois de mais alguns minutos trabalhando em um quebra-cabeça, o pesquisador disfarçadamente liga para o telefone do sujeito. Neste ponto, o sujeito está tentando resolver o quebra-cabeça de palavras ao ouvir seu telefone tocar do outro lado da sala, mas é impedido de atendê-lo por causa de um aviso prévio do pesquisador de que é importante não se levantar “para qualquer razão.”

patibilidade com essa ferramenta, incluindo algumas que chegam ao cerne do que nos move como humanos.

Fonte: The New Yorker