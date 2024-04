O DEUS QUE LUTA POR VOCÊ. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DEUS QUE LUTA POR VOCÊ.

As aflições são para a alma como a chuva para a casa. Pois é neste momento em que encontramos as goteiras. Quando analisamos de forma otimista, percebemos que as aflições são um salto para o nosso crescimento como pessoa humana e como ser espiritual. E diante dos problemas e das pressões, surge a capacidade de evolução e compressão do motivo por que estamos aqui.

As aflições revelam o nosso caráter, a nossa posição diante da vida e a nossa fé. Por outro lado, ainda existem pessoas que, diante das aflições, tentam culpar o outro, ou si mesmo com mais severidade. Em grande parte, os problemas são apenas módulos de passagem para outra fase de crescimento. O que chamamos de maturidade.

A alma humana é capaz de pressentir a chegada das adversidades. Pois, quando as lutas chegam, as lágrimas são as únicas companheiras do dia a dia. Entretanto, o Eterno consolador, o Senhor, diz: “esta peleja não é sua, mas de Deus!” Outro fato importante é que sempre o Eterno determina que devemos ficar quietos e parados em oração quando surgir uma crise.

Quando surgem as crises, é natural que nossa primeira ação seja tentar controlar essa crise e buscar uma resolução. O que quase sempre a torna o problema pior, e nos vem levado ao stress, a maior doença da alma. Entretanto, há um caminho dado pelo Senhor aos que estão em tribulação. Dizem as Sagradas Letras: “Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará”. (Mateus 6:6)

Mesmo diante da promessa de proteção, da parte do Eterno, em estar conosco e nos guiar diante de cada luta, é inevitável as perguntas que gritam em nosso ser interior: como será o meu comportamento diante da tempestade das dificuldades? Quando as tempestades vêm, minhas ações são ficar com medo, aborrecido, me rebelo, irritado e lanço a culpa ao Eterno das minhas angústias?

O jeito que enfrentamos as tempestades que não podemos prever diz muito sobre a nossa força interior e a nossa esperança em fé. Porém, existe um caminho indicado pelas Sagradas Letras para se manter de pé diante das lutas.

Ensina as Sagradas Letras: “Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Use a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça.” (Efésios 6:13-14)

A nossa visão é limitada, tanto é verdade que em meio à tempestade nos esquecemos de que há um eterno farol que nos guia a um caminho de clamaria e bonança. E quando dominamos o medo e passamos a confiar no poder do Senhor, as nuvens da tempestade vão embora e com elas as situações dolorosas e constrangedoras, acredite, tudo vai passar.

Portanto, se a tempestade chegou em sua vida e toda a esperança foi embora, é então chegado o momento de buscar refúgio no Eterno e confiar em sua providência. Entre no seu quarto, feche a porta, clame ao Eterno, Ele tem resposta para você. Não temas, não temas, a peleja não é sua, é do Senhor. Somente fique quieto e veja o poder do eterno agir. Creia! Creia! Creia! E veja a salvação que Deus tem reservado para você!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo